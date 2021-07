Junge Friedbergerin wird bayerische Meisterin

Franziska Hohenester steht am Ende ganz oben auf dem Podest. Auch ihre Vereinskollegen sind erfolgreich.

Auch die Feldbogenschützen mussten coronabedingt eine lange Schießpause einlegen. Sie durften lediglich als kontaktfreier Sport in der freien Natur zeitweise eingeschränkt trainieren. Doch jetzt konnte in geänderter Form in die Saison gestartet werden und deshalb greifen auch die Friedberger wieder zum Bogen.

Da dieses Frühjahr wegen der Pandemie keinerlei qualifizierende Turniere – Gau- bzw. Bezirksmeisterschaften – stattfinden konnten, hat sich der bayerische Sportschützenbund dazu entschlossen „offene bayerische Meisterschaften“ auszutragen. Die Teilnehmer mussten sich vorab nicht mit guten Ergebnissen qualifizieren, sondern es hatte jeder Bogenschütze die Möglichkeit, sich anzumelden und teilzunehmen.

Der BSC Friedberg schießt bei heißen Temperaturen

Drei Schützen des BSC Friedberg machten sich auf den Weg nach Pegnitz im Landkreis Bayreuth in Oberfranken zum SV Bronn, der sich bereit erklärt hatte, die bayerischen Meisterschaften auszurichten, und hervorragende Rahmenbedingungen schuf. Nach den Begrüßungsworten wurde dann am ersten Tag bei sehr heißen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit die Tagesgruppe mit circa achtzig Schützen zu Vierergruppen in den Disziplinen Blankbogen und Compound auf den Parcours geschickt. Es wurde unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln geschossen. Bei den Blankbogenschützen auf vierundzwanzig Scheiben aus Entfernungen zwischen fünf und 50 Metern.

Franziska Hohenester überzeugt mit guter Leistung

Der Wettkampf erstreckt sich stets über den ganzen Tag, wobei über Wald und Wiesen einige Kilometer und Höhenmeter zurückgelegt werden müssen. Mit kompletter Ausrüstung und Verpflegung ist eine gute Kondition unverzichtbar. Besonders die Runde mit den unbekannten Entfernungen, welche sehr anspruchsvoll und interessant angelegt war, stellte hohe Anforderungen. Trotz hohen Trainingsdefizits wurden von den Teilnehmern sehr passable Ringzahlen erzielt. Franziska Hohenester vom BSC Friedberg überzeugte mit einer tollen Leistung und stand am Ende ganz obenauf dem Treppchen als bayerische Meisterin Blankbogen Junioren. Trotz einer Schulterverletzung holte sich Klaus Heimann bei den Herren den guten, aber doch undankbaren vierten Platz.

Auch er ließ einen seiner Dauerrivalen hinter sich. Auch Bernd Hilmer konnte mit seinem Platz im Mittelfeld in der Kategorie Herren Master zufrieden sein. So hoffen alle Mitglieder des Bogenschützenclubs, die nächste Saison wieder nach bekannten Regeln und mit vielen Vereinskolleginnen und -kollegen antreten zu können. In einer verspäteten Jahreshauptversammlung, die im Freien, in einem großen Sitzkreis auf dem Trainingsgelände am Lueg ins Land abgehalten wurde, bestätigten die Mitglieder den bestehenden Vorstand und wählten sie erneut für die nächsten zwei Jahre.