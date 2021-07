Fatih Dübüs ist zurück im Ring

Friedberger kämpft am Freitag in Donauwörth. Beinahe hätte er absagen müssen

Ein schwarzer Fleck auf dem Arm, ein paar Narben an Händen und Oberkörper erinnern noch an den Unfall. Ansonsten sei der Friedberger Boxer Fatih Dübüs fit, sagt er, seit Wochen trainiere er rund zehn Stunden täglich. Trotzdem kann ihm seine Verletzung zum Verhängnis werden, wenn er am Freitagabend in Donauwörth zur internationalen deutschen Meisterschaft antritt.

Denn wegen der zahlreichen offenen Schürfwunden und Verbrennungen, die er sich bei seinem Verkehrsunfall zugezogen hatte, war Dübüs zwei Wochen lang ans Bett gefesselt, konnte sich nicht bewegen, musste hoffen, dass die Wunden sich nicht entzünden und schnell heilen. Zwei Wochen – im Boxsport ist das eine Ewigkeit. Denn Boxerinnen und Boxer sind normalerweise auf den Punkt fit, trainieren penibel genau auf den Kampf hin. Dabei geht es insbesondere um Fitness, Gewicht und Muskelaufbau. Letzterer sei kein Problem für ihn, sagt der Friedberger, er habe fürs Federgewicht eine gute Masse. Diese ist insofern wichtig, als dass Boxer und Boxerinnen einen Tag vor dem Kampf eine bestimmt Kilozahl nicht überschreiten dürfen. Dafür steht Dübüs um 6 Uhr auf, geht joggen, dann direkt zur Arbeit auf die Baustelle. Zehn Stunden Steine schleppen, Fliesen verlegen, Löcher ausheben.

Dann steht sein Training in Donauwörth an, in der Regel zwei Stunden lang. Die steigende Belastung merkt man Dübüs insbesondere an seiner Lautstärke an, mit jedem Schlag wird der damit einhergehende Schrei lauter. Zwei Tage vor dem Kampf ist die Dezibelanzahl besonders hoch.

Denn Dübüs hungert vor dem Wiegen über 20 Stunden lang, greift wenn dann auf schnell verdauliche Bananen zurück, denn jedes Gramm kann entscheiden. Direkt nach dem Wiegen können die Sportler dann wieder essen, was in diesem Fall zum Nachteil werden kann – für den Gegner. Dieser steht nämlich noch gar nicht fest. Erfahrungsgemäß dürfte das auch bis zum Freitagvormittag so bleiben. Kroatien, Ungarn Georgien – das sind nur drei der Länder, aus denen potenzielle Gegner kommen könnten. Warum sie doch nicht infrage kommen, hat verschiedene Gründe, unter anderem Einreiseverbote, schlechte Bilanzen und natürlich Corona. Denn die Regierung fordert von Sportlerinnen und Sportlern negative Tests. Für Dübüs heißt das, dass er sich auf seinen Gegner kaum vorbereiten kann. „Das kann schon ein Problem sein“, sagt der Friedberger, betont aber auch: „Ich will mein eigenes Spiel durchziehen, gebe anfangs erst einmal Gas und nehme dann das Tempo raus.“

An der Reaktion seines Gegners kann der Friedberger dessen Stärken ausloten, sehen, ob er konditionell gut aufgestellt ist oder eben nicht. Wichtig ist für Dübüs jedoch vor allem, dass der Kontrahent eine gute sportliche Bilanz hat. Denn nur über Siege gegen erfolgreiche Gegner kann Dübüs selbst Punkte sammeln, um im Ranking nach oben zu steigen und sich so für bessere Kämpfe und mehr Sponsoren zu empfehlen.