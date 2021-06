Boxen

Friedberger Boxer Fatih Dübüs gewinnt Kampf in Königsbrunn

Plus Nach rund sieben Monaten Corona-Pause kehrt Boxer Fatih Dübüs erfolgreich in den Ring zurück. Wie er seinen Gegner besiegt und warum das erst der Anfang ist.

Von Michael Postl

Nach etwa eineinhalb Minuten sackt Adnan Kudozovic erstmals zusammen. Nach dieser kurzen Zeit im Ring ist er bereits einige Male getroffen worden. Der Ringrichter zählt von eins aufwärts, der Bosnier schüttelt sich kurz und steht auf. Währenddessen lehnt Fatih Dübüs an den Seilen, die den Boxring in der Königsbrunner Eishalle umspannen, beobachtet, wartet. Sieben Monate hat der Friedberger auf diesen Moment gewartet, man merkt, dass er in diesem Punktkampf keinen schnellen K.o. will. Er spielt mit seinem Gegner, will sich nach der langen Pause zeigen. Dabei ist zu Beginn seines Kampfes vieles schiefgegangen. Wie geht es nun weiter?

