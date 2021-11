Neuer Coach, anderes Training: Fatih Dübüs macht sich bereit

Fatih Dübüs ist frisch gekürter Deutscher Meister und tritt am Samstag zu einem Punktkampf in Garching an. Der Friedberger Boxer konnte sich jedoch nicht optimal vorbereiten.

Eine optimale Vorbereitung sieht anders aus. Dass Gegner aus anderen Ländern nicht die zuverlässigsten sind, ist Fatih Dübüs schon seit Langem klar. Auch bis kurz vor dem Kampf stand nicht fest, gegen wen der Friedberger Boxer in Garching antritt, aber sei's drum. Denn der fehlende Kontrahent war nicht das einzige Problem, dass Dübüs ein angemessenes Training verwehrte.

So hat der 27-Jährige seit kurzem einen neuen Trainer, Selcuk Igne ist schon länger mit dem Friedberger bekannt und hat einige neue Impulse im Gepäck. Dazu gehören beispielsweise Übungen, die normalerweise Mixed-Martial-Arts-Kämpfer (MMA) in ihre Vorbereitung integrieren. "Schlagkraft, Schlagtechnik, Kraft und Ausdauer", zählt Dübüs die Elemente seines neuen Trainings auf. Die konnte er zuletzt aber nur dosiert schulen.

Denn der 27-Jährige hat sich vor kurzem verletzt - und das recht unglücklich. Einer seiner Trainingspartner hatte ihm beim Sparring versehentlich einen Schlag auf die Schulter verpasst. Seitdem ist diese blau angelaufen, mit zahlreichen Massagen und Saunagängen versuchte Dübüs, seine Verletzung in den Griff zu bekommen. "Ich bin nicht zu 100 Prozent fit", sagt Dübüs selbst, räumt jedoch ein, dass er den Kampf am Samstag in Garching ohnehin primär dazu nutzen will, um Punkte zu holen. Diese sind im Boxen wichtig, um für stärkere Gegner interessant zu werden und in der Folge bessere Argumente bei Verhandlungen mit potenziellen Sponsoren zu haben. Um dennoch im Saft zu sein, setzte der Friedberger insbesondere auf Schattenboxen und ein wohldosiertes Schlagtraining. Auch auf der Baustelle, wo Dübüs arbeitet, musste er kürzertreten - planen, Kiesschippen, Baggerfahren waren die körperlich am wenigsten fordernden Aktivitäten.

Auf die Veranstaltung an sich freut sich Dübüs derweil sehr. Denn in Garching seien um die 700 Zuschauer zu erwarten, das ist in etwa das 15-fache eines normalen Kampfes. Die vergangenen paar fanden jedoch zugegebenermaßen auch unter Pandemiebedingungen statt. Dazu kommt eine Aftershowparty, wie es bei größeren Kämpfen üblich ist. Was für Dübüs besonders wichtig ist: Aus seiner türkischen Heimat kommen zwei Fernsehsender, die seine Bekanntheit auch in der Türkei steigern. Eines seiner Ziele ist es schon seit Langem, auch in der Türkei Kämpfe bestreiten zu können. Bereits im vergangenen Jahr hatte er die Ambition, am Schwarzen Meer anzutreten, im Gespräch waren prunkvolle Veranstaltungen auf Yachten und schillernde Gegner. Dieses Event war jedoch wegen der Pandemiebestimmungen und der gesundheitlichen Verfassung des Friedbergers nicht möglich.

In Zukunft sind Kämpfe im Ausland jedoch wieder eine Option - auch dank seines neuen Trainers. Denn mit MMA-Kampftechniken kann Dübüs mehr Flexibilität in seine Kampftechnik bringen. Einige Angebote aus dem Ausland hat er seit dem Trainerwechsel bereits erhalten.