In der Friedberger Halle geht es wieder rund

Die Abteilungen des TSV sind wieder im Trainingsbetrieb – Sorgen bereiten einzig die Schwimmer

Seit fast zwei Wochen ist das Leben beim TSV Friedberg zurück. In den Hallen wird wieder gesprungen, geturnt und geworfen. Die Kinderaugen strahlen beim gemeinsamen Sport. Vorsitzender Karsten Weigl freut sich über die Lockerungen in Sachen Sport, um eine Abteilung macht er sich aber Sorgen.

Und das sind die Friedberger Schwimmer, denn die konnten als einzige Abteilung noch nicht wieder mit dem geregelten Training anfangen. Das liegt daran, dass das Stadtbad erst wieder im September geöffnet wird (wir berichteten). Weigl: „Das ist eine schwierige Situation. Wir haben alles versucht, haben aber leider keine eigene Schwimmhalle. Dann wäre es kein Problem.“ Zumindest die Schwimmkurse finden seit vergangener Woche im Schwimmbecken der Realschule statt: „Das hat absolute Priorität. Die Leistungsschwimmer trainieren aktuell im Dasinger Freibad.“ Ansonsten herrscht bei Weigl Erleichterung: „Wir sind sehr froh, dass es endlich wieder losgegangen ist. Der Andrang ist riesig und alle Abteilungen berichten nur Positives, auch wenn es natürlich sehr anstrengend ist“, so der Leiter der Affinger Grundschule, der durchaus Parallelen zwischen Schule und Sportverein sieht: „Die Kinder müssen sich nach so langer Zeit erst wieder an solche Gruppen gewöhnen. Viele wissen gar nicht mehr, welche Regeln es gibt in Klassen oder Sportgruppen. Das ist für die Übungsleiter und Lehrer dieselbe Problematik.“ Trotz der Anstrengungen ist Weigl froh, dass nun endlich wieder sportliches Treiben beim TSV herrscht. Der Politik macht er dabei keinen Vorwurf: „Es hätte vermutlich keinen Sinn gemacht, früher zu öffnen. Wer weiß, wo wir dann jetzt wären. Es wäre viel schlimmer aufzumachen und zwei Wochen später wieder zu schließen.“

Dass die Testpflicht entfällt begrüßt der Friedberger ebenfalls: „Das hätten wir nicht leisten können, weil unsere Übungsleiter das nicht kontrollieren können. So wie es jetzt ist, gibt es eigentlich fast keine Probleme.“ Nur die Duschen und Umkleideräumen können noch nicht voll genutzt werden und in kleineren Übungsräumen wie dem Kraftraum ist die Anzahl der Personen begrenzt. Außerdem muss der Hallenbelegungsplan umgeschrieben werden: „Da wir nach anderthalb Stunden eine Viertelstunde lüften müssen, verzögert sich alles nach hinten. Das ist etwas ärgerlich, aber wir kommen damit zurecht.“

Etwas bereitet dem TSV-Vorsitzenden allerdings Sorgen – die Entwicklung der Mitgliederzahl. Während die Zahlen im Herbst noch einigermaßen stabil waren, spricht Weigl nun von einem Anstieg der Austritte: „Bis zum Herbst waren es nicht mehr als sonst. Uns haben die Neuanmeldungen gefehlt. Zum Jahreswechsel haben leider einige Mitglieder den Verein verlassen.“ Um rund zehn Prozent sei die Zahl der Mitglieder seit Beginn der Corona-Pandemie gesunken. Weigl hofft deshalb, dass nun wieder neue hinzu- bzw. zurückkommen: „Die Kosten sind ja weitergelaufen, weshalb uns das schon finanziell trifft. Wir brauchen jetzt dringend wieder mehr Mitglieder.“

Doch zunächst überwiegt beim TSV Friedberg die Freude über den Lärm, der in die Hallen zurückgekehrt ist. Weigl bringt es auf den Punkt: „Das kennt man gar nicht mehr. Das Geschrei und der ganze Krach – einfach herrlich.“