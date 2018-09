vor 54 Min.

Brisantes Derby zweier Namensvettern Lokalsport

Bachern erwartet die Sportfreunde Friedberg, der TSV II trifft auf Ottmaring II.

Von Peter Kleist

Zwei Derbys stehen im Blickpunkt dieses Spieltags in der A-Klasse Ost, wobei vor allem das zwischen den beiden „Namensvettern“ aus Bachern und Friedberg (Sonntag, 15 Uhr) einiges an Brisanz beinhalten dürfte.

Denn die Sport-Freunde aus Bachern sind mit 15 Punkten aus fünf Spielen souveräner Spitzenreiter und natürlich möchte das Team um Spielertrainer Michael Guggumos und dessen Kollegen Stefan Wintergerst weiter eine weiße Weste behalten. Neun Punkte haben die Friedberger mit ihrem Trainertrio Matthias Bauer, Maximilian Reiser und Michael Felder auf dem Konto – und im Falle einer Niederlage könnte der Rückstand zur Spitze schon beachtlich groß werden. Die Friedberger wollen zumindest einen Punkt aus Bachern entführen – für Spannung ist in jedem Fall gesorgt.

Bereits zwei Stunden zuvor, um 13 Uhr, steht das nächste Stadtderby zwischen dem TSV Friedberg II und dem SV Ottmaring II an. Auch diese Begegnung zwischen den beiden Tabellennachbarn – der TSV hat sieben, der SVO sechs Punkte gesammelt – verspricht interessant zu werden.

Bereits am Samstag um 13.30 Uhr spielt der TSV Mühlhausen bei der DJK Lechhausen II, am Sonntag ab 15 Uhr sind dann der zuletzt so starke SV Mering II (bei der TSG Hochzoll) und der BC Rinnenthal II (zu Hause gegen Alba Augsburg) im Einsatz. Erst um 16 Uhr am Sonntag läuft dann der SC Eurasburg zu seinem Heimspiel gegen Spartak Augsburg im Sportpark auf.

