Bujar Bytyqi wird Co-Trainer beim TSV Merching

Bujar Bytyqi wechselt vom TSV Friedberg zum TSV Merching. Der 31-Jährige soll die Defensive verstärken und als Co-Trainer die Kommandos geben.

Neues gibt es von den Fußballern des TSV Merching. Spielender Chefcoach wird auch in der kommenden Saison Peter Müller sein. Spielertrainer Jürgen Pestel wird den Kreisklassisten dagegen verlassen und schließt sich dem A-Klassisten Sportfreunde Friedberg an. Seine Nachfolge tritt Bujar Bytyqi , der aktuell für den Bezirksligisten TSV Friedberg spielt, an. Er bildet abkommender Spielzeit gemeinsam mit Patrick Thurm das Co-Trainerduo. Der erfahrene Bytyqi soll vor die Defensive der Merchinger stabilisieren.

Der 31-Jährige war in seiner Karriere neben dem TSV Friedberg auch für den SV Mering, den Kissinger SC, den FC Alba Augsburg und den SC Oberweikertshofen aktiv und bringt Landesliga-Erfahrung mit. Auch als Trainer war Bytyqui bereits im Einsatz. Beim TSV Friedberg war er von 2016 bis Ende 2017 anderthalb Jahre als Co-Trainer tätig. Anschließend gab er als Chefanweiser bei Alba Augsburg eine Spielzeit die Kommandos. Merchings Sportlicher Leiter Martin Schmelcher freut sich über den Neuzugang auf der Co-Trainerposition: „Ich bin zuversichtlich, dass wir mit der ein oder anderen Verstärkung im Sommer die Mannschaft vervollständigen können.“ Aktuell liegt Merching auf Platz sechs der Kreisklasse Augsburg Mitte. (AZ)

