C-Jugend startet in der Halle

Der Ball rollt wieder in der Halle beim Futsal-Vorrundenturnier zur Landkreismeisterschaft - den Auftakt machen die C-Junioren am Samstag in der Aichacher Sporthalle der Grundschule Nord.

Futsal: Erste Vorrunden der Junioren steigen in der Grundschule Nord in Aichach.

Von Reinhold Rummel

Am Samstag, 14. Dezember, starten die C-Jugendlichen, also die U15-Junioren, mit den Turnieren um die Landkreismeisterschaft des Landkreises Aichach-Friedberg. Austragungsort ist die Sporthalle an der Grundschule Nord in Aichach.

Um 11 Uhr geht's los

In der Gruppe 1 spielen ab 11 Uhr der SV Mering, TSV Rain, Kissinger SC, BC Adelzhausen, SG Paar- und Eisbachtal und der BC Aichach um die begehrten Fahrkarten zur Endrund. Am Nachmittag ab 15.30 Uhr treten in Gruppe 2 der TSV Friedberg, TSV Merching, FC Affing, SV Wulfertshausen, TSV Aindling und der TSV Dasing gegeneinander an.

