vor 22 Min.

C-Jugend sucht ihren Landkreismeister

Dasing (rot) und die SG Paar- und Eisbachtal eröffnen die C-Jugend-Endrunde in Aichach.

Sechs Teams spielen ihre Endrunde in Aichach.

Von Reinhold Rummel

Die nächste Entscheidung unter dem Hallendach steht am heutigen Samstag, 11. Januar, auf dem Programm. Die C-Junioren (U15) ermitteln in der Aichacher Vierfachturnhalle am Gymnasium ihren Landkreis-Titelträger.

Modus Jeder gegen Jeden

Dabei werden sechs C-Junioren-Mannschaften im Wettbewerb nach dem Modus „jeder gegen jeden“ antreten. In den Qualifikationsturnieren, die vor der Jahreswende in der Schulsporthalle der Grundschule Nord ausgetragen wurden, erspielten sich der Kissinger SC, die SG Paar- und Eisbachtal, der SV Mering, der TSV Friedberg, der TSV Aindling und der TSV Dasing die Endrundenteilnahme. Den Auftakt um 10 Uhr machen im ersten Spiel die SG Paar- und Eisbachtal gegen den TSV Dasing.

