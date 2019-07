vor 34 Min.

C1-Jugend wird Vizemeister

SG-SV Ottmaring ist nicht nur in der Kreisklasse Augsburg 1 erfolgreich

Eine Riesensaison hat die C1-Juniorenmannschaft der SG Paar- und Eisbachtal gespielt, die unter SG-SV Ottmaring in der starken Kreisklasse Augsburg 1 gestartet ist. Nur ein Wimpernschlag trennte sie von der Meisterschaft, die schließlich äußert glücklich die U14-Mannschaft von Schwaben Augsburg holte.

Die jungen Fußballer des SV Ottmaring, des BC Rinnenthal, des SV Ried, der SF Bachern und des SC Eurasburg verloren in der ganzen Runde nach 20 Matches nur ein einziges Spiel (gegen Oberbernbach) und wären als Meister durch, wenn sie nicht unglücklich vor zwei Wochen in Mering in der letzten Minute durch einen Abfälscher das 1:1 zugelassen hätten. Dieses einzige Tor gab den Ausschlag. Den „direkten Vergleich“ gegen Schwaben hatten sie nämlich durch Sieg und Remis auf ihrer Seite.

Die beiden Trainer Tom Losinger und Benni Kramer lobten bei der Abschlussfeier ihre Jungs. Mit 51 Punkten liegen sie in der Schluss-tabelle elf Punkte vor Dasing und 17 Punkte vor FC Tandern, den sie im letzten Spiel knapp mit 2:1 bezwangen.

Auch im Landkreispokal schafften sie den Einzug ins Halbfinale. Und was noch besonders hervorgehoben wurde: Das Team holte sich in der Tabelle des Fairnesspreises klar den ersten Platz. (pt)

