Christa Zilmans aus Kissing setzt Maßstäbe

Plus Die Triathletin des TSV Friedberg dominiert in ihrer Altersklasse die Augsburger Winterlaufserie. Die 56-Jährige hat sich für 2020 noch einiges vorgenommen.

Auch bei der diesjährigen 42. Auflage der Augsburgeer Winterlaufserie in den Westlichen Wäldern stellte die 56-Jährige Kissingerin Christa Zilmans ihre Dominanz innerhalb der AK 55 eindrucksvoll unter Beweis. Die Triathletin, die für den TSV Friedberg startet, setzte bei diesen Läufen Maßstäbe.

Schon nach drei Läufen uneinholbar vorn

Bereits nach den ersten drei von vier Läufen, die sie alle für sich entscheiden konnte, stand sie als vorzeitige Siegerin fest, obwohl sie anders als im Vorjahr ohne spezielle Vorbereitung auf die anspruchsvollen Strecken an den Start gegangen war.

Da dem vorliegenden Modus nach die schlechteste Wertung der vier Läufe gestrichen wird, hätte sie auf den abschließenden „Weihnachtslauf“ bei Wellenburg verzichten können oder sich relativ entspannt der Konkurrenz stellen können. Doch mit dem letzten Event bestand noch eine kleine Chance, sich in der Frauen-Gesamtwertung zu verbessern – und deshalb nahm sie auch dieses Rennen ernst.

Im vorderen Drittel der Gesamtwertung

Christa Zilmans gewann auch diesen letzten Lauf in ihrer Altersklasse und konnte ihre Zeit aus dem Vorjahr noch um eine Minute verbessern. Sie platzierte sich damit im vorderen Drittel der Gesamtwertung unter den meist wesentlich jüngeren Lauf-Spezialistinnen.

Wie sie selbst im Ziel bemerkte, fehlte ihr am langen Schlussanstieg der abschließenden zweiten Runde die notwendige Ausdauerhärte, weshalb sie einige der Konkurrentinnen ziehen lassen musste.

Ziel ist der New-York-Marathon

Die sympathische „Sportlerin des Monats September“ der Friedberger Allgemeinen plant für dieses Jahr noch die Teilnahme am Silvesterlauf in Pfaffenhofen an der Glonn, und hat auch die wichtigsten Wettkämpfe für 2020 schon fest in Auge. So möchte die in Kissing lebende Christa Zilmans sich unter anderem erstmals an die Halbdistanz des Regensburger Triathlons Anfang August wagen.

Und als ganz besonderes Highlight des Jahres hat sie sich bereits eines der begehrten Tickets für die Teilnahme am 50. New-York-City-Marathon am 1. November 2020 gesichert.