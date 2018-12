Christa Zilmans triumphiert

vor 34 Min.

Die Triathletin des TSV Friedberg gewinnt die AOK-Winterlaufserie. Auch zwei ander Läuferinnen warten bei diesen Events mit tollen Leistungen auf.

Von Jochen Knorz

Schöne Erfolge feierten Triathletinnen des TSV Friedberg bei der 41. AOK-Winterlaufserie in Augsburg. Christa Zilmans dominierte die AK-Wertung in allen vier Läufen.

Nach Abschluss der diesjährigen Augsburger Winterlaufserie in den Westlichen Wäldern stand fest, dass sich die in den letzten Jahren stagnierenden und sinkenden Teilnehmerzahlen erstmals wieder in einem erfreulichen Aufwärtstrend befinden: So waren nach Aussagen des Ausrichters TG Viktoria diesmal wieder 15 Prozent mehr Läuferinnen und Läufer am Start als noch 2017.

Die traditionsreiche Veranstaltung wird mit ihren vier sehr anspruchsvollen Strecken vornehmlich von Laufspezialisten wahrgenommen. Dabei kommen die sich oft stark ändernden Wetterverhältnisse von Anfang November bis Mitte Dezember bzgl. der Temperatur- und Bodenverhältnisse erschwerend hinzu. Die ersten drei Läufe kamen dem Starterfeld in diesem Jahr „wettertechnisch“ sehr entgegen: Frühlingshafte Temperaturen mit Sonnenschein sorgten für ideale Voraussetzungen und damit für meist hervorragende Ergebnisse in allen Altersklassen.

Pünktlich zum vierten Lauf, der an der Augsburger Waldhütte im Wellenburger Forst gestartet wurde, kam es zu einem ergiebigen Schneefall bei minus zwei Grad Celsius, der für das durchaus gewünschte vorweihnachtliche Ambiente sorgte. Glühwein, Punsch und Lebkuchen wurden von den anwesenden Fans, Betreuern und Wettkämpfern gerne entgegengenommen.

Die Friedberger Triathlonabteilung des TSV war mit zwei Frauen an den Start gegangen: Christa Zilmans (AK 55) und Melanie Köhler (AK 35). Ergänzt wurde das Team durch Zilmans´ Trainingspartnerin Marion Drescher (AK50).

Zilmans beherrschte in allen vier Wertungen souverän ihre Konkurrenz und sicherte sich – trotz einer Schwächephase im dritten Lauf – einen makellosen ersten Platz in der AK 55. Wie stark sie gelaufen war, lässt sich am siebten Platz in der Gesamtwertung der Frauen erkennen, wo meist jüngere Laufspezialistinnen am Start waren.

Marion Drescher, die zusammen mit Zilmans erst im September mit einem strukturierten Lauftraining begonnen hatte, verbesserte sich durch einen beherzten letzten Lauf auf den zweiten Rang der AK 50 und wurde damit noch hervorragende Zwölfte im Gesamtklassement. Melanie Köhler rundete das bemerkenswerte Ergebnis mit einem dritten Altersklassen-Platz (22. Rang gesamt) eindrucksvoll ab.

Der gelungene Auftakt der Saison 2018/19 soll für Christa Zilmans nur der Anfang einer Reihe von Läufen und triathletischen Wettkämpfen sein.

Der Silvesterlauf in Pfaffenhofen/Glonn, sowie der zweite (17 Kilometer) und der dritte (21 Kilometer) Lauf der Winterlaufserie in Ismaning stehen im Januar und Februar auf der Agenda der ambitionierten Triathletin.

Die sind, neben dem Schwimm- und Radtraining, als weitere Aufbauwettkämpfe für die Sommersaison 2019 vorgesehen.

