Cilli Stadtherr schießt für Mering Weltklasse

Die Schützin von KK-Mering führt ihr Team mit 396 Ringen zum Sieg und an die Tabellenspitze. Ried ist beim Tabellenführer chancenlos.

Von Reinhold Müller

Eine alles andere als leichte Aufgabe stand der ersten Luftgewehr-Mannschaft von KK-Mering in der Bezirksoberliga Nordwest im vorletzten Durchgang bevor. Mit Gemütlichkeit Todtenweis empfing man eine ausgeglichen starke Mannschaft, die den Meringern schon in der Vorrunde mit einer Topleistung von 1540:1538 eine sehr knappe Niederlage zugefügt hatte. Zudem standen die Gastgeber durch den letzten verlorenen Wettkampf bei Alpenrose Rehling unter dem großen Druck, gewinnen zu müssen, um sich die Chance zum Aufstieg in die Oberbayernliga weiter zu erhalten.

Sogar eine 100er-Serie ist dabei

An Paarung eins glänzte Cäcilia Stadtherr mit einer Weltklasseleistung von 396 Ringen, wobei sie Serien von 98, 99, 100 und 99 Ringen schoss. Sie gewann das Duell gegen Tobias Baumeister (383) und sorgte damit schon für die Mannschaft für einen Vorsprung von 13 Ringen. Bei der Paarung zwei und drei war der Respekt vor dem Gegner in den Ergebnissen deutlich zu erkennen. Michaela Hirschberger unterlag mit 377:384 Ringen Tobias Kein, und auch Florian Hirschberger war nach schwachem Start trotz einer letzten 99er-Serie gegen Andreas Sauer mit 375:381 unterlegen. Stark schoss Stefan Zieglmeir, der mit seinem 383:380-Sieg gegen Alexander Hörmann für den 2:2-Ausgleich sorgte. Somit musste erneut das Mannschaftsresultat über den Sieg, welcher dann zwei Punkte einbringt, entscheiden. Mit 1531:1528 Ringen war es auch hier sehr eng, wobei in den letzten 10er-Serien die Gastgeber die Nerven behielten und mit zweimal 99 und 96 Ringen stark ausgeschossen haben. Im „Meisterschaftsfinale“ empfangen die Meringer nun noch den Tabellendritten Almenrausch Willprechtszell, und Verfolger Alpenrose Rehling trifft zu Hause auf Jagdlust Gallenbach.

Der Spitzenreiter ist einfach zu stark für Ried

In der Bezirksliga Nordwest war die SG Ried bei dem Tabellenführer Jagabluat Großinzemoos mit 1507 Ringen erwartungsgemäß chan-cenlos. Mit 1554 Ringen erzielten die Gastgeber mit Matthias Rager (395) und Maria Osterauer (391) sowie Christoph Eichinger und Martin Scheitler (beide je 384) eine Spitzenleistung. Bei der SG Ried glänzte Johann Pany mit 388 Ringen. Christiane Steber kam auf 383 Ringe, während Stefan Kraupner (369) und Katja Pestel (367) nicht auf Bezirksliganiveau schossen.

