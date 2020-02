Co-Trainer Handelshauser betreut jetzt Friedbergs Handballer

Plus Christoph Handelshauser betreut nach dem Rücktritt von Christina Seidel den TSV Friedberg im Spiel in Coburg. Die zweite Mannschaft steht unter Zugzwang.

Nach einer anstrengenden Woche mit dem Rücktritt von Trainerin Christina Seidel geht es für die Friedberger Handballer am Sonntag zum HSC 2000 Coburg II. Ab 16 Uhr sind sie zu Gast beim Drittliga- Absteiger – und dort wird Christoph Handelshauser das Team betreuen. Ebenfalls auswärts ist der TSV II gefordert – am Samstag um 19 Uhr bei der HSG Lauingen-Wittislingen.

Christina Seidel trat nach blamablen Auftritt zurück

TSV Friedberg I Nach dem blamablen Auftritt im letzten Heimspiel – dem 21:26 gegen Schlusslicht Fürstenfeldbruck II, trat die TSV-Trainerin Christina Seidel zurück. Darum wird der bisherige Co-Trainer Christoph Handelshauser die Mannschaft am Sonntag betreuen. Dann wird sich zeigen, ob der TSV nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller sich gegen den gut besetzten HSC Coburg II behaupten kann. Der Vierte der Bayernliga ist sicherlich ein schwerer Gegner.

Der Gegner Coburg ist derzeit erfolgreich

Coburg II stieg in der vergangenen Saison aus der 3. Liga in die Bayernliga ab. Die Oberfranken verpassten vor zwei Wochen wohl ihre allerletzte Chance auf den direkten Wiederaufstieg. Denn da gab es eine 20:26-Heimniederlage gegen den Tabellenführer Bayreuth. Fünf Punkte beträgt so der Rückstand auf das Spitzentrio, das punktgleich in der Bayernliga die ersten Plätze belegt. Aber in der Rückrunde gewann der HSC drei seiner vier Spiele.

Handballer des TSV Friedberg verloren zuletzt zweimal

Das kann der TSV nicht von sich behaupten. Die Heimniederlage gegen Fürstenfeldbruck II führte zum Rücktritt von Trainern Christina Seidel. Zuvor gab es eine Pleite bei Rimpar II, das aber einige Unterstützung aus dem Zweitligakader erfahren hatte. Wie es auch gehen kann, zeigte der TSV Friedberg vor zwei Wochen, als er das Derby gegen den damaligen Tabellenführer aus Günzburg in eigener Halle für sich entscheiden konnte.

Die Friedberger verloren gegen das bisher noch sieglose Schlusslicht Fürstenfeldbruck II. Bild: Peter Kleist (Archiv)

Personell sind die Herzogstädter beinahe unverändert. Da die A-Jugend ebenfalls im Einsatz ist, werden die Nachwuchskräfte fehlen. Zudem fallen weiterhin György Szouszki und Stefan Tischinger aus, dessen Blessur am Finger noch nicht verheilt ist. Dafür ist Florian Wiesner wieder im Kader. Andreas Dittiger wird in Coburg nicht dabei sein, da er seine Damenmannschaft am Sonntag betreuen wird.

Handelshauser hofft auf Trotzreaktion

Christoph Handelshauser erwartet eine schwere Begegnung: „Coburg ist ausgezeichnet besetzt, der Rückraum der Oberfranken gehört zu den besten der Liga. Ihr Mittelblock ist schwer zu überwinden, das Spiel wird uns alles abverlangen. Wir hoffen, dass wir am Sonntag eine Trotzreaktion zeigen können, aber Coburg ist favorisiert.“

Friedberg II Am Samstag ab 19 Uhr ist die Friedberger Zweite bei der HSG Lauingen-Wittislingen gefordert. Der Fünfte der Bezirksoberliga steckte aber zuletzt etwas in der Krise. Die HSG hat nämlich aus den letzten sechs Spielen nur einen Sieg geholt, dieser gelang gegen den Letzten aus Niederraunau. Noch profitiert Lauingen von seiner ausgezeichneten Hinrunde, aber wegen der zuletzt schwächeren Ergebnisse ist die HSG bereits auf Rang fünf zurückgefallen.

Nur ein Punkt auf sieben Spielen für Friedberg II

Doch der TSV Friedberg II hat ebenfalls eine Schwächephase zu vermelden. Mittlerweile ist er auf den neunten Platz abgerutscht, angesichts der ansteigenden Form des Vorletzten aus Ichenhausen müssen die Herzogstädter sehr aufpassen. Die Mannschaft ist mittlerweile mitten drin im Kampf um den Klassenerhalt – in den vergangenen sieben Spielen setzte es sechs Niederlagen, nur gegen Königsbrunn gab es ein Unentschieden. Das macht das Auswärtsspiel am Samstag sehr wichtig. Da die A-Jugend erst am Sonntag spielt, wird Trainerin Sandy Mair wohl einige Nachwuchskräfte nominieren.

Im Hinspiel konnte sich der TSV Friedberg zu Hause ungefährdet mit 35:26 gegen die HSG durchsetzen. Es bleibt abzuwarten, ob das der seit November sieglosen Mannschaft wieder gelingen wird. Für den Klassenerhalt wären zwei Punkte jedoch enorm wichtig.

