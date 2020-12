vor 58 Min.

Corona-Zwangspause: Der TSV Friedberg kämpft gegen den Mitgliederschwund

Schon im ersten Lockdown gab es beim TSV Friedberg Training per Videoschalte, so wie hier von Kunstturner Markus Schmid.

Plus Der TSV Friedberg hält im Lockdown Kontakt zu den Sportlern – das zahlt sich aus. Der Mitgliederschwund hält sich in Grenzen. Es gibt aber ein anderes Problem.

Von Sebastian Richly

Der erneute Lockdown hat auch die zahlreichen Sportvereine im Wittelsbacher Land getroffen. Trainer, Vorsitzende und Helfer erfanden immer neue Hygienekonzepte und entwickelten diese weiter. Alle mit dem Ziel, ihren Mitgliedern zumindest ein einigermaßen attraktives sportliches Angebot machen zu können. Seit Anfang November geht aber bei den Vereinen sportlich gesehen gar nichts mehr.

Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Bis mindestens Januar geht bei Vereinen wegen Corona gar nichts mehr. Bild: Chriatian Kolbert (Archibfoto)

Und das wird auch mindestens bis zum 10. Januar so bleiben. Dieser Stillstand bleibt nicht folgenlos. Der Bayerische Landessportverband (BLSV) rechnet bayernweit bis Ende des Jahres mit einem Rückgang von 100.000 Mitgliedern für 2020. Auch für das kommende Jahr gebe es bereits 65.000 Kündigungen (Stand Ende November). Davon sind auch die Vereine im Wittelsbacher Land betroffen. Auch der größte Verein des Landkreises, der TSV Friedberg, hat zu kämpfen.

Laut dem TSV-Vorsitzenden Karsten Weigl seien 2020 bislang rund 500 Mitglieder ausgetreten. Für den 47-Jährigen ist das sogar eine gute Zahl: „Das ist normal. 500 Austritte haben wir auch in den Jahren zuvor gehabt.“ Allerdings gibt es ein anderes Problem: „Normal haben wir gleichzeitig auch rund 500 Neuanmeldungen. Diesen Ausgleich bekommen wir in diesem Jahr bei Weitem nicht hin. Wir haben deutlich weniger Beitritte“, so Weigl, der damit gerechnet hat: „Viele warten jetzt ab, da es ja kein Training gibt. Das ist nachvollziehbar. Wir hoffen, dass viele dann im neuen Jahr, wenn der Sport wieder möglich ist, zu uns kommen.“

TSV Friedberg: Corona hat auch etwas Positives

Um dem Mitgliederschwund entgegenzuwirken, haben sich Weigl und Co. einiges einfallen lassen. „Zunächst haben wir die Abteilungsbeiträge und sämtliche Kursgebühren erlassen.“ Nur die Grundbeiträge müssten gezahlt werden. Weigl: „Wir haben laufende Kosten, da die Anlage uns gehört. Die Mitarbeiter müssen wir weiter bezahlen und deshalb sind wir auf die Unterstützung der Mitglieder angewiesen. Wir sind sehr froh, dass viele Verständnis zeigen und uns in dieser schwierigen Situation die Treue halten.“

Trotz der pandemie sollen beim TSV Friedberg langjährige Mitglieder geehrte werden. Bild: Karten Weigl (Archivfoto)

Das Vertrauen möchte Weigl zurückzahlen und trotz Pandemie langjährige Mitglieder ehren. „Soziale Kontakte sind gerade bei den Älteren sehr wichtig. Wir telefonieren viel, aber die Ehrungen müssen wir persönlich überbringen. Ich fahre jeden einzeln ab“, so Weigl, der aber auch für die Jüngeren einiges geboten sieht. „Unsere Trainer machen digitales Training per Video. Das ist gerade für unsere Leistungssportler wichtig. Wenn es im Februar oder März wieder weitergeht, müssen die fit sein. Da kann man dann nicht wieder mit der Grundfitness anfangen“, so Weigl, dessen Keller von seinen Kindern zum Handball-Trainingsfeld umfunktioniert wurde.

TSV Friedberg will möglichst bald in Normalbetrieb starten

Dennoch hofft man beim TSV Friedberg, möglichst bald wieder in den normalen Trainingsbetrieb einsteigen zu können. Das Hygienekonzept steht und könne jederzeit angepasst werden. Etwas Positives hat die Corona-Pandemie übrigens doch gebracht. Weigl: „Wir konnten lang aufgeschobene Reparaturen machen. Das ist im normalen Betrieb eher schwierig, weil die Hallen im belegt sind. Jetzt konnten wir ein Gerüst einfach mal zwei Wochen stehen lassen.“

