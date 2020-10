26.10.2020

Corona bestimmt den Spieltag im Raum Friedberg

Plus Viele Absagen dünnen den Nachholspieltag aus. Besonders schade ist das für den FC Stätzling. Nun geht es mit dem Ligapokal weiter – soweit das möglich ist.

Von Sebastian Richly

Stätzlinger Trainer Andreas Jenik hatte am Freitagabend seine Mannen zu einem Extra-Training bestellt. Der FCS wollte sich speziell auf die Partie in Altenmünster vorbereiten, doch noch bevor das Training begann, kam die Nachricht, dass die Partie ausfällt. So ging es nicht wenigen Teams an diesem Wochenende. In der Bezirksliga Nord gab es nur zwei Spiele und auch in der Landesliga war mit vier Duellen vergleichsweise wenig los.

Die Gründe gleichen sich. Stätzlings Trainer Andreas Jenik erklärt: „Im Jugendbereich in Altenmünster gab es wohl drei positive Fälle und deshalb wurden alle Spiele abgesagt. Das ist ärgerlich, aber wir können das natürlich nachvollziehen“, so Jenik, der nach drei Siegen am Stück gerne gespielt hätte: „Klar, vor allem weil mich interessiert hätte, ob wir in so einem Spiel gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner nachlegen können.“ Nachlegen können die Stätzlinger in der Bezirksliga Nord erst wieder am 22. November, dann ist die Nachholpartie gegen Günzburg angesetzt. Wann allerdings die Partie gegen Altenmünster gespielt werden kann, weiß aktuell niemand, denn den SCA hat noch drei Partien nachzuholen und ist auch am 29. November schon beschäftigt. Jenik: „Könnte sein, dass wir dann im Dezember spielen müssen. Da muss aber auch das Wetter mitspielen“, so der 37-Jährige, der aber bezweifelt, dass der Spielplan so durchgesetzt werden kann: „Der Ligapokal ist sicher eine nette Idee, aber ich glaube nicht, dass es in den kommenden Wochen keine Spielabsagen gibt. Vielleicht wäre es besser, jetzt einfach die Runde zu beenden und nur noch die Nachholpartien zu spielen.“

Fußball: SV Mering ist im Einsatz

Anders als Stätzling war der SV Mering am Sonntag im Einsatz. 0:1 hieß es gegen den TuS Geretsried. Nach packenden 90 Minuten mit Chancen auf beiden Seiten gingen die Meringer das vierte Mal in Folge nicht als Sieger vom Platz. Für Trainer Ajet Abazi war die Leistung aber in Ordnung: „Wir haben eine halbe Stunde in Unterzahl gespielt und hatten mehr vom Spiel. Darauf müssen wir aufbauen und das wissen meine Jungs auch. Aber natürlich ist es enttäuschend, wenn du dich nicht für deine Leistung belohnst.“

Damit ist die Punktrunde für den MSV noch nicht beendet. Am 14. November gibt es noch die Nachholpartie gegen Sonthofen. Die Partie fiel übrigens nicht Corona zum Opfer. Die Gäste aus dem Allgäu musste an diesem Tag im Verbandspokal ran.

Kissinger SC sorgt für Überraschung

Zuvor spielen auch die Meringer noch im Ligapokal. Abazi nimmt den Wettbewerb an. „Der ein oder andere wird vielleicht in die Startelf reinspringen, aber ansonsten werden wir versuchen, die Spiele zu gewinnen – so als ob es um Punkte für die Tabelle geht.“ Ob die Ligapokal-Partien alle stattfinden, da ist auch Abazi skeptisch: „Wir müssen abwarten. Klar wollen wir alle Fußball spielen, aber die Gesundheit geht vor. Ein zweiter Lockdown wäre für viele Menschen hart, weshalb Fußball hier nicht im Vordergrund steht.“

Der SV Mering verliert das Landesliga-Duell gegen Geretsried mit 0:1. Trainer Ajet Abazi im Interview. Video: Sebastian Richly

Für die größte Überraschung sorgte der Kissinger SC, der beim Spitzenreiter FC Horgau mit 1:0 gewann und sich wieder Hoffnung auf Platz zwei machen darf. Gerüstet für den Ligapokal scheinen auch die Sport-Freunde Bachern, die sich beim FC Affing II in Torlaune zeigten. Nach dem 7:0 in der 48. Minute nahm Bachern zwei Gänge raus. Besonders torhungrig waren Markus Gold (vier Treffer) und Tobis Fritsch (drei). Viele Tore gab es auch bei der Partie zwischen Gebenhofen und Wulfertshausen II. Allein drei Treffer fielen in der Nachspielzeit mit dem besseren Ende für die DJK.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Fußballsaison: Das geht so nicht mehr weiter

Themen folgen