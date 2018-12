vor 47 Min.

DJK Friedberg in der Teamwertung auf Platz eins Lokalsport

Ahmet Tamam in der Winterlaufserie wieder in Top-Form

Von Karin Wiegmann

Erneut erfolgreich war die Jugend-Läufertruppe der DJK Friedberg beim dritten Lauf der 41. AOK-Winterlaufserie, dem Viktoria Crosslauf über die Distanz von 6,1 Kilometern. Vom Start, dem Waldparkplatz in Bergheim, ging es hinauf auf den Langenberg und von da auf den Leopoldsberg. Gelaufen wurde die Runde zweimal. Ein Top-Rennen zeigte erneut Ahmed Tamam (rechts). Der 17-Jährige lief die Strecke in 23:03 Minuten und verlangte dabei dem Sieger – Jan Amrhein von der TG Viktoria Augsburg (23:00 Minuten) – bis zum Zieleinlauf alles ab. Vierter wurde erneut Tim Mahl in 24:54 Minuten. Der hatte sich eine Woche zuvor beim Trampolinspringen einen Jochbeinbruch zugezogen, wollte aber für die Mannschaft trotzdem starten. Platz fünf in 26:17 Minuten gab es für Sultan Nuguse. Im Gesamtklassement erreichte die Mannschaft der DJK damit erneut Platz eins. Am 16. Dezember findet in Wellenburg der letzte Lauf dieser Serie statt.

