14.03.2018

Damen II bleiben ohne Punkt Lokalsport

Volleyball: Dafür landet die Dritte auf Platz drei

Die zweite Volleyball-Damenmannschaft des TSV Friedberg konnte in eigener Halle auch ohne den Druck, unbedingt noch gewinnen zu müssen, um den Abstieg abwenden zu können, nicht punkten.

Sie verloren das erste Spiel gegen den Mitabsteiger, den FSV Marktoffingen III, in drei Sätzen (22:25; 17:25; 17:25). Hatte man sich hier noch eine reelle Chance ausgerechnet, zumindest nicht ganz ohne Punkte weiter am Tabellenende zu stehen, so war die Messlatte im zweiten Match nicht ganz so hoch gelegt. Gegen den Tabellendritten aus Burgberg wäre schon ein Satzgewinn ein kleiner Lichtblick gewesen, aber auch hier musste man sich mit 0:3 (16:25; 23:25; 16:25) geschlagen geben.

Deutlich besser lief es bei den Damen III in der Kreisliga Mitte. Zwar mussten auch sie sich im ersten Spiel geschlagen geben, aber gegen den Tabellenführer, die SpVgg Auerbach, gelang ihnen zumindest ein Satzgewinn. Am Ende aber blieb Auerbach mit einem 3:1 (26:28; 25:9; 25:7; 25:17) weiterhin ungeschlagen und steigt so verdient in die Bezirksklasse auf. Im zweiten Spiel gegen den direkten Verfolger aus Kleinaitingen konnte Friedberg dann aber seine Position festigen und sich mit einem 3:0-Erfolg (25:20; 25:22; 25:22) auf dem dritten Platz etablieren.

Da der Landkreisnachbar aus Affing, der derzeit auf dem Aufstiegsrelegationsplatz liegt, seinerseits allerdings keine Schwächen zeigte und beide Spiele gewinnen konnte, hat der TSV keine Chance mehr auf den Aufstieg. Mit einem guten dritten Platz können Trainer Wolfgang Ruf und sein Team aber durchaus zufrieden sein. (joy)

