Damenauswahl erfolgreich

Friedberger Schützinnen qualifizieren sich für das Finale um den Heilige-Ursula-Pokal

Im letzten Jahr erreichten die Gau-Damen in Ried im Finale um den Heilige-Ursula-Pokal mit Rang zwei und drei schon Top-Platzierungen. Und somit lag für den Damenleiter Reinhold Müller die erneute Qualifikation für das Finale als Wunschziel nahe.

Als ausrichtender Gastgeber traten zum Vorkampf die Schützengaue Aichach und Starnberg in Harthausen an. In diesem Wettkampf treten je vier Luftgewehr- und drei Luftpistolenschützinnen gegeneinander an. Geschossen wird in der olympischen Wertung. Hierbei ergibt von dem erreichten Ringergebnis von 40 Schuss die Differenz zu 400 Ringen und das beste Blattl eine Punktezahl. Die Gaumannschaft mit der niedrigsten Punktezahl zieht in den Endkampf um den Heilige-Ursula-Pokal des Bezirkes Oberbayern ein. Beispiel: Ergebnis 385 minus 400 ergibt 15 Punkte plus einen 10,7-Teiler ergibt also insgesamt 25,7 Punkte.

Wie schon im letzten Jahr zeigten sich die Starnberger Pistolenschützinnen Franziska Plettl (368 Ringe plus 210-Teiler), Kornelia Erb (351 plus 258-Teiler) sowie Barbara von Ludwig (354 plus 215-Teiler) bei den Ringergebnissen sehr treffsicher.

Daher stellte Müller „seine Damen“ auch auf eine konzentrierte Schussabgabe ein: „Es wäre schön, wenn alle eine 10,8 oder 10,9 treffen.“ Verena Wolf (Freienried) war als Erste fertig und kam mit guten 351 Ringen und einem tollen 50-Teiler beim letzten Schuss vom Stand.

Heike Habersetzer (Rinnenthal) erzielte 354 Ringe und einen 183,0-Teiler. Nachdem auch Hildegard Reimchen (Dasing, 325 plus 183-Teiler) erfolgreich war, mussten sich die Starnbergerinnen mit 810,0 Punkten den starken 586 Punkten der Friedberger Damen erneut geschlagen geben. Der Gau Aichach kam hier mit Anja Lunglmeir (309 plus 133,0), Stefanie Gamperl (325 plus 253) sowie Petra Held (323 plus 395,0) auf 1024 Punkte. Auch bei den Luftgewehrschützinnen hatte Müller die richtige Wahl getroffen.

Allen voran stellte Sabrina Eckert aus Kissing ihr Können eindrucksvoll unter Beweis und erzielte mit hervorragenden 395 Ringen und einem 8,0-Teiler mit gesamt 13,0 Punkten das tagesbeste Resultat. Auch Lena Beutlrock (Haberskirch) stellte mit 393 Ringen und einem 20-Teiler (insgesamt 27 Punkte) ihre Treffsicherheit unter Beweis.

Cäcilia Stadtherr (Merching) glänzte mit 392 Ringen und einem 38-Teiler, während Katja Schwibinger (Haberskirch) mit 389 Ringen und einem 47-Teiler mit insgesamt 58 Punkten überzeugen konnte. Auch die Luftgewehr-Damen vom Gau Starnberg sowie des Aichacher Schützengaues erzielten beachtliche niedrige Teiler. Hier waren Theresa Beck (380 plus 7,0-Teiler) mit 27 Punkten sowie Elisabeth Nefzger (388 plus 25-Teiler) mit 37 Punkten und Carolin Limmer (380 plus 23- Teiler) mit 43 Punkten zielsicher. Pia Schapfl brachte es auf 378 Ringe und einen 52-Teiler. Somit standen für Aichach gesamt gute 181 Punkte auf dem Konto.

Doch bei der Trefferauswertung auf Ringe lag die Damenauswahl vom Sportschützengau Friedberg mit einem absoluten Traumergebnis von 1569 Ringen und 144 Punkten klar vor Aichach mit 1526 Ringen und Starnberg (1489 Ringe und gesamt 202 Punkten) und konnte sich somit mit beiden Teams für das Finale im Gau Wasserburg-Haag qualifizieren. (rmü)

