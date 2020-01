08:00 Uhr

Das B-Junioren-Landkreisfinale ist komplett

Benjamin Peter (am Ball) und Louis Göttler schafften mit Dasing als Gruppensieger mit dem TSV Dasing den Sprung in die B-Junioren-Landkreis-Endrunde.

TSV Dasing, die Sportfreunde Friedberg, die SG Paar- und Eisbachtal sowie der TSV Aindling, der TSV Friedberg und der Kissinger SC lösen die Fahrkarten.

Von Reinhold Rummel

Das Landkreisfinale der B-Junioren in Futsal ist komplett: Nach den beiden Vorrunden in der Dasinger Dreifachhalle stehen die sechs Teilnehmer der Finalrunde fest. Auch diese Endrunde geht wieder in Dasing über die Bühne und zwar am Samstag, 4. Januar, ab 17 Uhr.

Beim ersten Vorrundenturnier konnten sich Hausherr TSV Dasing, die Sportfreunde Friedberg und die SG Paar- und Eisbachtal qualifizieren. Beim zweiten Qualifikationsturnier sicherten sich der TSV Aindling, der TSV Friedberg und der Kissinger SC die Teilnahme am Finale.

Ausgeglichene Spiele in Gruppe 1

Sehr ausgeglichen verliefen die Begegnungen in der Gruppe 1. Der Hausherr TSV Dasing nutzte den Heimvorteil zu seinen Gunsten. Ben Burtschak, Bastian Pauer, Maximilian Lernet, Christian Grosche, Justin Kopp, Ignaz Klaffki, Nico Necker, Robin Winhard, Marc Baumgärtner, Benjamin Peter, Luis Göttler und Johannes Stöckl starteten mit einem 4:1-Erfolg über den BC Adelzhausen. Gegen die Sportfreunde Friedberg setzte man sich knapp mit 1:0 durch. Danach teilte man sich in den Partien gegen den BC Aichach (1:1), die SG Paar- und Eisbachtal (0:0) und den FC Affing (0:0) die Punkte. Die Friedberger „Ostler“, die mit Paul Schmidt, Stefan Leitermayer, Simon Stuber, Matthias Wagner, Tobias Kleiner, Elias Jaschke, Florian Zaby, Thomas Jedlicka, Maximilian Baumann, Tobias Haanich und Elias Haberl angetreten waren, folgten den Dasingern mit neun Punkten – trotz der beiden Auftaktpleiten gegen den FC Affing (1:2) und den TSV Dasing (0:1). Danach fuhren die Friedberg gegen die SG Paar- und Eisbachtal (2:0), BC Adelzhausen (2:1) und im abschließenden Spiel gegen den BC Aichach (2:0) drei Siege ein. Die SG Paar- und Eisbachtal mit Fabian Wrede, Nico Riedl, Sebastian Hohenester, Nils Arnold, Tobias Keppeler, Fabian Wittmann, Johannes Grundler, Markus Baader und Michael Kregler schafften den Sprung in die Endrunde durch die Siege über den BC Aichach (1:0), FC Affing (2:0) und die beiden Punkteteilungen gegen den TSV Dasing (0:0) und den BC Adelzhausen (2:2). Geleitet wurden die Begegnungen von Schiedsrichter Reinhard Fröschl, Robert Wenger, Franz Buchberger und Franz-Ludwig Haltmeier.

Tabelle Gruppe 1

1. TSV Dasing 96:2 9

2. SF Friedberg 7:4 9

3. SG Paar- und Eisbachtal 5:4 8

4. BC Aichach 5:5 7

5. FC Affing 6:6 7

6. BC Adelzhausen 5:13 1

Entscheidung im letzten Spiel

Im zweiten Vorrundenturnier fiel die Entscheidung um die letzten beiden Tickest in der letzten Begegnung. Der Friedberger Maximilian Kroul erzielte den 1:0-Siegtreffer für den TSV 1862 gegen den Kissinger SC. Damit war er mit seinen Teamkollegen Alexander Schneider, Jan Hartisch, Niklas Löffler, Manuel Frindert, Michael Flach, Vasilios Sheho, Melih Kaya, Metehan Dalkic, Justin Reichelt als Vorrundenzweiter hinter dem TSV Aindling für die Finalrunde qualifiziert.

Erzielte den Siegtreffer für die Friedberger B-Junioren gegen den SV Mering: Manuel Frindert. Bild: Reinhold Rummel

Dank des direkten Vergleichs platzierten sich die Lechrainer vor den punkt- und torgleichen Friedbergern – sie hatten das Duell mit 1:0 gewonnen. Die Friedberger trennten sich von der SG Oberbernbach/ Inchenhofen 3:3 und siegten gegen den SV Mering knapp mit 1:0. Der TSV Aindling, der mit Sherif Maliki, Eren Bayram, Florian Bachmeier, Patrick Schapfl, Marcel Kreisl, Marc Hohenbichler, Manuel Bachmair, Benedikt Bachmeir, Timo Stolz, Benjamin Jakob, Florian Grießer, Philip Bauer und Jonas Brenning angetreten war, leistete sich dagegen gegen den SV Mering eine 1:2-Niederlage. Die Aindlinger konnten sich dann aber mit einem 2:1-Erfolg über den Kissinger SC und einem 1:1 gegen die SG Oberbernbach/Inchenhofen für die Endrunde qualifizieren.

Der Kissinger SC mit Alexander Finger, Lennard Lacher, Ali Alhelal, Leon Stark, Johannes Klett, Sebastian Büchner, Lukas Steiger, Michael Ostermaier und Louis Müller qualifizierten sich als Dritter mit zwei Siegen über die SG Oberbernbach/Inchenhofen (1:0) und SV Mering (1:0).

Tabelle Gruppe 2

1. TSV Aindling 5:4 7

2. TSV Friedberg 5:4 7

3. Kissinger SC 3:3 6

4. SG Oberbernbach 5:5 5

5. SV Mering 2:4 3

Themen folgen