vor 22 Min.

Das Finale steigt in Friedberg

Fußball: Grundschulen suchen ihren Kreismeister.

Von Peter Kleist

In der vergangenen Woche waren es die Vorrunden des Fußball-Wettbewerbs der Grundschulen, die in Ottmaring und Kühbach ausgetragen wurden. Nun steht am heutigen Donnerstag, 4. Juli, die Endrunde der besten acht Teams an. Und die findet ab 9 Uhr auf der Anlage des TSV Friedberg statt.

Sportfachberaterin Anja Gerstner-Liss und ihre Helfer hoffen auf ein spannendes Finalturnier. Bei dem geht es zum einen natürlich um den begehrten Wanderpokal und zum anderen um die nicht minder begehrten Freikarten für ein Vorbereitungsspiel des Bundesligisten FC Augsburg, auf das sich die Siegermannschaft freuen darf.

Folgende Schulmannschaften (4. Klassen) treten an:

A Stätzling-Derching, Adelzhausen-Tödtenried, Affing, Lechrain-Aindling

Pöttmes, Ecknach, Theresia-Gerhardinger-Friedberg, Eurasburg (pkl)

Themen Folgen