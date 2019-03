vor 57 Min.

Das Happy End bleibt für Friedberg aus

Zu oft scheiterten die Friedberger am Block des TSV Niederviehbach – so hier auch Andreas Eichhorn, der ebenso wie Trainer Christian Hurler zum letzten Mal vor heimischem Publikum im Trikot des TSV 1862 auftrat.

Der TSV Friedberg verliert das letzte Heimspiel der Saison gegen Niederviehbach. Trainer Christian Hurler und Andreas Eichhorn sagen „servus“.

Von Michael Stöcker

Es gab kein Happy End beim Abschied von Trainer Christian Hurler und der Friedberger „Volleyball-Institution“ Andreas Eichhorn. Der TSV verlor das letzte Heimspiel der Saison 2018/19 gegen den TSV Niederviehbach mit 1:3.

Nach dem Auswärtssieg in Jena wollten die Friedberger die Leistung bestätigen und auch gegen die Niederbayern gewinnen, zumal sie das Hinspiel mit 3:0 für sich entscheiden konnten. Neben dem Spiel standen vor allem Andi Eichhorn und Spielertrainer Christian Hurler im Mittelpunkt: Beide werden nach der Saison aufhören.

Der erste Satz begann auf Augenhöhe, beide Teams punkteten im Gleichschritt. Dank einer guten Blockarbeit konnten sich die Friedberger mit 11:8 absetzen. Auch nach einer Auszeit der Gäste waren es weiter die Herzogstädter, die die Partie bestimmten, immer wieder konnten Kapitän Andi Eichhorn und Christian Pohl punkten und so die Führung auf 17:12 ausbauen. Erst nach ihrer zweiten Auszeit kamen die Gäste besser ins Spiel und konnten zum 21:21 ausgleichen. Doch die Friedberger fingen sich wieder und gewannen den Satz noch knapp mit 25:23.

Guten Start erwischt

Die Herzogstädter erwischten im zweiten Satz einen guten Start und führten schnell mit 5:1. Allerdings holte Niederviehbach wieder auf und es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Immer wieder konnte Zuspieler Jannik Birkholz seine Angreifer gut in Szene setzen und auch die Annahme um Libero Hannes Steffan stand stabil. Dennoch wurde es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem glücklicheren Ende für die Gäste, die sich den Satz mit 29:27 sicherten.

Nach einer zehnminütigen Pause fanden die Friedberger zu Beginn des dritten Abschnitts nicht ins Spiel. Immer mehr Eigenfehler schlichen sich ein und so wurde der Spielaufbau erschwert. Schnell lagen die Gäste 7:3 in Front. Doch die Herzogstädter kämpften sich immer weiter zurück und verkürzten den Rückstand kontinuierlich, verloren den Satz dann aber mit 21:25.

Im letzten Satz erwischten die Friedberger den besseren Start. Sie führten fast den gesamten Satz über mit drei bis vier Punkten und die Leistung war nun wie bereits im ersten Satz. Doch die Gäste kämpften sich zurück. Beim 20:17 knickten die Friedberger ein und es passierten zu viele Eigenfehler. Und so kam es, dass die Gäste Punkt um Punkt erzielten und die Friedberger den Satz zum Ende hin noch komplett aus der Hand gaben und diesen mit 22:25 verloren.

Nun folgt eine spielfreie Woche, ehe es am 6. April zum letzten Spiel nach München geht. „Uns hat heute in den entscheidenden Phasen die nötige Cleverness gefehlt. Ab dem zweiten Satz konnten wir uns öfters nicht für unsere Leistung belohnen und so geht die Niederlage am Ende leider in Ordnung“, so Zuspieler Jannik Birkholz.

Friedberg Ja. Birkholz, Decombe, Eichhorn, Erhardt, Gumpp, Chr. Hurler, Husemann, Pohl, Sauerstein, Steffan, Stöcker

