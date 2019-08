vor 49 Min.

Das Hendl muss man sich in Friedberg hart verdienen

Elf Staffeln werden am ersten Volksfestsamstag auf Höhe der Tiefgarage Ost beim Hans-Böller-Lauf auf die Strecke durch die Friedberger Innenstadt geschickt. Bleibt abzuwarten, ob der Vorjahressieger LC Aichach auch diesmal wieder triumphieren kann.

Von Otmar Selder

Die Erinnerung an den legendären Sportreferenten und ehemaligen dritten Bürgermeister Hans Böller lebt wieder auf, wenn am Samstag, 10. August, um 18 Uhr bei der Garage Ost der Hans-Böller-Gedächtnislauf zum 28. Male gestartet wird. Elf Mannschaften haben gemeldet und das sind dann 110 Läuferinnen und Läufer, die auf dem schweren Pflaster der Innenstadt um Zeiten und Positionen kämpfen. Zum Vergnügen der zahlreichen Zuschauer am Straßenrand, die ihren anerkennenden Beifall zollen.

Strecke ist 950 Meter lang

Eine Mannschaft besteht aus zehn Läuferinnen oder/und Läufern und alle müssen 950 Meter zurücklegen. Das ist die Strecke von der Garage Ost bis hinter das Rathaus und zurück. Eine „mörderische Strecke“ wie mancher meint, denn sie ist für eine Kurzstrecke zu lang und für eine Mittelstrecke zu kurz.

Und was haben die Zuschauer schon für Szenen erlebt, wenn Starterinnen oder Starter mit Vehemenz die ersten hundert Meter angingen und dann auf dem Rückweg „einbrachen“.

Profis, Amateure und Kinder am Start

Eberhard Krug, der verantwortliche sportliche Leiter des ausrichtenden Verkehrsvereins Friedberg, kennt diese Geschichten im Detail und er freut sich immer ganz besonders, wenn neben den „Profis“ auch begeisterte Hobbyläufer, Damenmannschaften oder Jugend- und Schülerteams sich das Nummernleibchen überziehen.

Im Gegensatz zu den früheren Jahren ist man diesmal mit Schülermannschaften allerdings nicht so gut bestückt, weil wegen der diesjährigen Verschiebung des Volksfestes (Stichwort Altstadtfest) in die Urlaubszeit so manche Meldung ausblieb.

Aber die gemeldeten Teams versprechen interessanten Sport sowohl an der Spitze, als auch im Feld der Gelegenheitsläufer. Titelverteidiger ist der Leichtathletik-Club (LC) Aichach, der heuer aus Personalmangel nur mit einer gemischten Mannschaft antreten kann und nach Meinung von Kennern durchaus erfolgreich gejagt werden könnte.

Starke Konkurrenz

Weil der Vorjahresvize „Agrarflitzer“ um Peter Bergmeier jun. bekanntlich keinen Spaß versteht und auch die Fußball B-Jugend des TSV 1862 – letztes Jahr als Team „Holzhacker“ schon Dritter – wieder ganz heiß auf den Lauf sind. Im Mittelfeld werden die Plätze unter dem permanent teilnehmenden TTC Friedberg, den Roadrunners, der Mixed-Staffel des TSV Friedberg oder auch den „Ostlern“ vergeben. Der Förderverein Krankenhaus um den leitenden Oberarzt Holger Haak steht ebenso wieder parat und auch die Sportfreunde-Jugend („Ostler“) ließ es sich nicht nehmen, eine Mannschaft zu stellen. Zum ersten Mal schlüpfen die „Sparkassenflitzer“ in die Laufschuhe und man ist auf sie ebenso gespannt wie auf den Neuling Schützenverein KK Harthausen-Paar um ihren Startläufer Hans-Jürgen Späth.

Das Brathendl und eine Getränkemaß anschließend im Festzelt des Friedberger Volksfestes erhalten alle Teilnehmer vom Verkehrsverein unabhängig vom Ergebnis.

Wie immer wird Sabine Negele über Mikro und Lautsprecher die Zuschauer auf dem Laufenden halten und manchen Tipp parat haben.

Sie gehen auf die Strecke

Schützenverein KK Harthausen-Paar (Startnummern 10-19)

TSV Friedberg Leichtathletik-Mix (20-29)

Förderverein Krankenhaus (30-39);

Sparkassenflitzer (40-49);

TTC Friedberg (50-59):

Road Runners (60-69)

Fußball-Meisterjugend TSV Friedberg (70-79);

Agrarflitzer (80-89)

Die Ostler (90 - 99);

LC Aichach (100-109)

Ostler-Jugend (110-119).

