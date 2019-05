vor 34 Min.

Das Remis reicht dem FC Stätzling

Mit dem 1:1 in Babenhausen wird der Klassenerhalt perfekt gemacht

Von Andreas Heckmeier

Der FC Stätzling hat sich mit einem verdienten Punktgewinn in Babenhausen den Klassenerhalt gesichert. Beim 1:1 brachte Maximilian Heiß den FCS zunächst in Führung.

Für die ersatzgeschwächten Stätzlinger begann die Partie verheißungsvoll, denn nach zwei Minuten gab es die erste Gelegenheit. Dabei wurde ein Kopfball von Kraus auf der Torlinie geklärt. Aber auch die Gastgeber sorgten bei einem Kopfball aus kurzer Distanz früh für Gefahr. Nur wenige Minuten später startete der FCS zweimal einen Konter – Löffler fand jeweils seinen Meister im Babenhausener Keeper. Nach einer Durststrecke beider Teams kam erneut der TSV Babenhausen zu Großchancen. In der 30. Minute parierte Baumann allerdings glänzend und in der 42. Minute nach einem Kopfball sogar sensationell.

Nach dem Seitenwechsel spielte sich die Partie vorwiegend im Mittelfeld ab und die Tormöglichkeiten blieben zunächst Mangelware. Umso überraschender fiel in der 54. Minute die Führung für den FCS. Zunächst nahm Kraus einen langen Ball gekonnt an und legte ihn auf Heiß, der die Lederkugel aus 18 Metern herrlich in den Winkel schlenzte. Der FC Stätzling war nun überlegen, das vermeintliche zweite Tor von Kraus in der 70. Minute wurde wegen einer knappen Abseitsstellung nicht anerkannt. Nach einer Kopfballchance von Adldinger mussten die Stätzlinger völlig überraschend den Ausgleich hinnehmen. Berchtold schloss einen Konter in der 78. Minute mit einem platzierten Flachschuss zum 1:1. Danach drängten die Gastgeber auf ein weiteres Tor, die guten Möglichkeiten hatte aber der FCS durch Konter. Am Ende konnten sich nur die Stätzlinger über das Remis freuen, denn dadurch wurde der Klassenerhalt vorzeitig gesichert.

Stätzling Baumann, Bilgin (58. Senel), Löffler, Adldinger, Heiß, Kraus, Reinthaler (82. Danner), Wehren, Winterhalter, Semke, Tutschka – Tore 0:1 Heiß (54.), 1:1 Berchtold (78.) – Zuschauer 150 – Schiedsrichter Tobias Beyrle

Themen Folgen