Das Top-Spiel steigt in Gebenhofen

Die Friedberger Sportfreunde möchten gerne auch in Gebenhofen Grund zur Freude haben.

A-Klasse: Die DJK empfängt den ärgsten Verfolger SF Friedberg. Laimering trifft auf Dasing II.

Reinhold Rummel

Es knistert in der A-Klasse Ost: Mit Spannung wird am Sonntag das Spitzenspiel erwartet, denn am Sonntag um 15 Uhr kommt es zum Gipfeltreffen zwischen Tabellenführer DJK Gebenhofen und dem ärgsten Verfolger, den Sportfreunden Friedberg.

Die Ostler haben mit 27 Punkten nur einen Zähler weniger auf dem Konto als der Absteiger aus Gebenhofen. Dort hat die Elf um Spielertrainer Vincent Aumiller als einziges Team bisher die zehn absolvierten Begegnungen ungeschlagen gestalten können: Neun Siege und nur ein Unendschieden (im August 2:2 beim TSV Mühlhausen) stehen zu Buche. Nach etlichen klaren Siegen – dreimal 4:0 gegen Mering II, Rinnenthal II und Dasing II, einem 1:0 gegen Ottmaring II, einem 8:1 gegen Wulfertshausen II und einem 5:1 gegen Laimering/Rieden – ging es in den beiden letzten Partien knapper zu. Dem 1:0 gegen Sielenbach folgte ein mühsames 2:0 gegen Schlusslicht Eurasburg. Dennoch lässt die DJK keinen Zweifel am anvisierten Ziel und das heißt Wiederaufstieg in die Kreisklasse.

Sportfreunde schauen von Spiel zu Spiel

Das lässt sich den Sportfreunden noch nicht entlocken, Trainer Wolfgang Marzini übt sich vorsichtig in Zurückhaltung: „Wir schauen nur von Woche zu Woche“, meinte - auch wenn die hochkarätigen Neuzugänge Ebermayer, Enderle, Mustafi und Cetinkaya die Erwartungen zusätzlich steigerten.

Dasinger Derby

Derby-Stimmung ist am Sonntag ab 15 Uhr auch auf der Willi-Guggenmos-Sportanlage angesagt – dort kreuzen sich die Wege des FC Laimering/Rieden und des TSV Dasing II. Ein brisantes Lokal-Derby ist auch am Griesbachweg angesagt, wenn der BC Rinnenthal II am Sonntag um 13 Uhr das Schlusslicht SC Eurasburg erwartet. Der Vorletzte SV Ottmaring II steht vor einer schweren Heimhürde, wenn die Landesliga-Reservisten des SV Mering ihre Visitenkarte abliefert (Sonntag, 13 Uhr) und der SV Wulfertshausen II erwartet zur gleichen zeit den TSV Mühlhausen zum Heimspiel.

