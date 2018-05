20:54 Uhr

Das Warten geht weiter Lokalsport

Kissing bleibt nach dem 1:2 gegen Babenhausen in dieser Frühjahrsrunde ohne Sieg. Wieder einmal ist die Chancenverwertung schwach.

Von Roland Gottwald

In der Vorrunde blieb die Verletztenliste nahezu leer, dafür drückten sich die Spieler auf der damals scheinbar zu kurzen Auswechselbank. Derzeit herrschen beim Kissinger SC aber umgekehrte Vorzeichen, mit Sedlmeir, Wrba, Lang Kergel und Quirin Springer – um nur einige zu nennen – tummeln sich mehr Spieler neben dem Feld.

Dennoch zeigte man kein so schlechtes Spiel gegen Babenhausen und hätte man nach der Pause mehr Mumm gehabt, wäre sicher etwas Zählbares drin gewesen. Und dass man keine Hilfe eines Unparteiischen erwarten kann, ist nichts Neues. Sehr hart, aber vertretbar war der Strafstoß für den TSV Babenhausen in der 52. Minute, den Berchtold sicher verwandelte. Allerdings blieb die Pfeife des ansonsten sicher pfeifenden Schiedsrichters Sebastian Deak bei einem Handspiel im TSV-Strafraum stumm. Die Hereingabe von Angelo Cena hätte wohl drei vollkommen blank stehende Kissinger Angreifer erreicht – wäre nicht die Hand im Weg gewesen.

Im ersten Spielabschnitt hatte der Gast den starken Wind im Rücken, hatte aber nur einmal Deniz Eryildirim geprüft, der aber im direkten Duell mit Berchtold Sieger blieb (7.). Kissing wurde leicht überlegen und Schuller verzog. Pascal Mader vergab die nächste Chance nach einer Klasseflanke von Genitheim (28.). Wieder einmal trat das Manko des KSC zutage, die Chancenverwertung. Und als Schuller dann doch den Ball im Tornetz versenkte, stand er knapp im Abseits (32.).

Dann begann die zweite Halbzeit und Kissing war überhaupt nicht auf der Platte. Angelo Cena verursachte den Strafstoß (53.). Schlimmer als das 0:1 war aber der erneute Blackout der KSC-Abwehr, die ihren sichersten Abwehrspieler Jonas Graf bereits zur Halbzeit verletzt in der Kabine lassen musste. Michael Hammer war der Nutznießer und jagte den Ball zum 0:2 unter den Querbalken (56.). Die letzten 20 Minuten nahm der KSC dann das Heft wieder in die Hand. Stark freigespielt scheiterte Marius Horak (60.). Dann doch noch das 1:2 durch den gerade eingewechselten Jonas Gottwald nach schönem Doppelpass mit Pascal Mader. Man schrieb die 79. Minute. Spannung war bis in die Nachspielzeit angesagt, aber das Remis gelang den Gastgebern nicht mehr.

KSC Eryildirim, Steichele, Genitheim. Graf (46. Horak), Cena, Mader, Berglmeir, Schuller (70. Ganibegovic), Bulik (78. Gottwald), Büchler, Pöhlmann – Tore 0:1 Berchtold (53./Foulelfmeter), 0:2 Hammer (56.), 1:2 Gottwald (79.) – Schiedsrichter Sebastian Deak – Zuschauer 50

