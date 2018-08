vor 24 Min.

Das Ziel heißt 1. Bundesliga Lokalsport

Bei der Aufstiegsrunde hat das Kissinger Duo Thomas Kieferle und Martin Egarter am Samstag Heimrecht.

Von Alfred Keller

Eine ganz besondere Radballveranstaltung darf der Radsportverein Kissing zu Hause in der Mehrzweckhalle ausrichten. Am Samstag, 1. September, erwarten Martin Egarter und Thomas Kieferle fünf weitere Mannschaften zu den Aufstiegsspielen in die 1. Bundesliga.

Nach dem Abschluss der 2. Bundesliga haben sich aus jeder der drei zweiten Ligen (Nord, Mitte, Süd) drei Mannschaften für die Aufstiegsrunden qualifiziert. Die Staffelsieger Leipzig, Stein und Naurod stehen bereits im Aufstiegsfinale. Drei weitere Starter werden nun in Kissing aus den jeweiligen Zweit- und Drittplatzierten der dreigeteilten 2. Liga ermittelt. Als Zweiter der Gruppe Süd erwarten Martin Egarter und Thomas Kieferle die Mannschaften Reichenbach (Württemberg), Sangerhausen (Sachsen-Anhalt), Großkoschen (Brandenburg) sowie mit Naurod und Kleingerau zwei Teams aus Hessen.

Für Spannung ist allemal gesorgt. Schließlich gehen mit Naurod (2015) und Sangerhausen (2016, 2017) die Junioreneuropameister der vergangenen drei Jahre an den Start. Großkoschen bringt bereits zwei Jahre Erfahrung aus der 1. Bundesliga mit. Die Mannschaften aus Klein-Gerau, Reichenbach und die Gastgeber standen bereits im Vorjahr in der Aufstiegsrunde.

Spielbeginn ist um 13 Uhr. Gespielt wird nach dem Modus „Jeder gegen Jeden.“ Die Entscheidung, welche drei Mannschaften ins Aufstiegsfinale einziehen, wird sicher erst in den letzten Spielen fallen. Turnierende wird gegen 17.30 Uhr sein.

