Das sagen heimische Fußballfans zum Trainer-Beben beim FC Bayern München

Plus Mit seiner Bitte um Vertragsauflösung sorgt Hansi Flick für Spekulationen. Wie die FCB-Fans die Situation sehen und wen sie sich als Nachfolger wünschen.

Die achte Meisterschaft in Folge ist nur noch Formsache, und dennoch herrscht beim FC Bayern München dicke Luft. Trainer Hansi Flick hat nun mit seiner Bitte um Vertragsauflösung für ein Beben gesorgt. Gebrodelt hatte es schon lange zwischen dem Coach und Sportdirektor Hasan Salihamidzic – die Unterstützung vonseiten der Führungsriege blieb aus. Jetzt hat Flick die Chefs düpiert und seinen Abschied nach dieser Saison bekannt gegeben. Auch die heimischen Fans des Rekordmeisters wurden überrascht. Was die Anhänger im Wittelsbacher Land zum Vorpreschen des Coaches sagen und wen sie sich als Nachfolger vorstellen können.

Ottmaringer Trainer wünscht sich Jürgen Klopp als Bayern-Trainer

Diesbezüglich ist sich Christopher Fischer, Spielertrainer beim SV Ottmaring, nicht so sicher. Sein Wunschkandidat wäre Jürgen Klopp. Die Chancen auf eine Verpflichtung des Liverpool-Trainers sieht Fischer allerdings als sehr gering an: „Leider wird Klopp wohl in Liverpool bleiben, wenn nicht etwas Unvorhergesehenes passiert. Er wäre einer, der die Bayernmannschaft führen kann.“ Und genau diese Führungsstärke sollte der Flick-Nachfolger für Fischer auch mitbringen: „Hansi Flick hat das wunderbar gemacht. Er hat die Stars und die Talente zu einer Einheit geformt und war deshalb auch so erfolgreich. Das war schon die große Stärke von Jupp Heynckes.“

Genau deshalb hätte der Ottmaringer Coach auch gerne weiterhin Hansi Flick auf der Trainerbank der Münchner gesehen: „Für uns ist er aktuell der perfekte Trainer. Es ist sehr schade, dass er geht. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Verantwortlichen einen würdigen Nachfolger präsentieren werden.“ Das könne allerdings noch etwas dauern. Den heiß gehandelten Julian Nagelsmann sieht Fischer übrigens noch nicht beim FC Bayern. „Er ist ein super Trainer und leistet in Leipzig gute Arbeit. Allerdings käme der Schritt zu den Bayern noch zu früh“, so der 40-Jährige, der auch kommende beim Kreisklassisten die Kommandos gibt.

Christopher Fischer, Trainer des SV Ottmaring, wünscht sich Jörgen Klopp als Bayern-Trainer Foto: Kolbert (Archivfoto)

Die Aussagen von Hansi Flick am vergangenen Wochenende kamen für Fischer überraschend, wobei er auch betont: „Ich dachte, dass er seinen Vertrag erfüllen wird. Allerdings war auch klar, dass ihn die Stelle als Bundestrainer reizen wird, zumal er mit München alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt.“ Deshalb ist sich Fischer auch sicher, dass Hansi Flick nach der Europameisterschaft das Bundestraineramt von Löw übernehmen wird. Und bei noch etwas ist sich der 40-Jährige, der seit klein auf den Münchnern die Daumen drückt, sicher: „Wir werden am Samstag Meister.

Flick wird die Saison ordentlich zu Ende bringen und nicht nachlassen.“ Überhaupt glaubt Fischer nicht, dass die internen Meinungsverschiedenheiten Einfluss auf die sportliche Leistung der vergangenen Wochen gehabt hätten. „Aus eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass das schon im Amateurfußball nichts miteinander zu tun hat. Bei den Profis spielt das noch weniger eine Rolle, denn die Spieler wollen immer gewinnen – gerade beim FC Bayern München.

Nagelsmann ist beim Trainer des SV Wulfertshausen Favorit

Auch Bastian Schaller, Spielertrainer beim Kreisklassisten SV Wulfertshausen, ist seit Kindesbeinen Fan des FC Bayern. Der Flick-Abschied hat den 40-Jährigen nicht überrascht. „Dass er den Verein nach der Saison verlassen wird, hat sich abgezeichnet. Man konnte in den vergangenen Monaten beobachten, dass irgendetwas nicht stimmt und es hinter den Kulissen Unstimmigkeiten gibt“, so Schaller, der sich über die Art und Weise aber doch wundert: „Das war schon ungewöhnlich, dass der Trainer so vorgeprescht ist. Das zeigt aber auch, dass es zwischen den Verantwortlichen überhaupt nicht mehr gepasst hat.“

Schaller bedauert dennoch, dass Hansi Flick den Rekordmeister verlassen wird: „Er hat einen tollen Job gemacht und im vergangenen Jahr alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ich hätte ihn gerne weiterhin in München gesehen.“ Einfluss auf die Leistung hätten die Querelen im Verein laut Schaller nicht gehabt: „Das Ausscheiden in der Champions League war unglücklich. Der Einsatz hat gepasst, da kann man keinem einen Vorwurf machen. Und die Meisterschaft ist nur noch Formsache.“ Der langjährige SVW-Trainer, der am Saisonende aufhören wird, weil es ihn beruflich ins Allgäu zieht, blickt deshalb schon voraus.

Bastian Schaller, Trainer des SV Wulfertshausen, kann sich Julian Nagelsmann als Nachfolger von Hansi Flick vorstellen. Foto: Philipp Schröders (Archivfoto)

Einen Wunschkandidaten für die Flick-Nachfolge hat er bereits: Julian Nagelsmann. Der aktuelle Trainer von RB Leipzig gilt als wahrscheinlicher Kandidat. Für Schaller wäre es die Optimallösung: „Er ist taktisch richtig gut und hat Leipzig nochmals weiterentwickelt. Ich denke, er würde sehr gut nach München passen. Eine Billig- oder Übergangslösung sehe ich nicht, denn die Ansprüche sind hoch.“

Jürgen Klopp würde Schaller im Übrigen nicht gerne an der Säbener Straße sehen: „Der passt nicht nach München und hat in der Vergangenheit zu scharf gegen uns geschossen. Das würde nicht funktionieren.“ Wo es Hansi Flick hin verschlagen wird, weiß Schaller dagegen ganz genau: „Nach dem Löw-Rücktritt war mir klar, dass Hansi Flick der Nachfolger wird. Alles andere würde mich wirklich überraschen.“

Lesen Sie dazu auch: