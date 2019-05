10:00 Uhr

Dasing: Erst Maibaum, dann Meisterschaft?

Am Mittwoch packte Jürgen Schmid (Mitte) mit seiner Truppe noch tatkräftig beim Aufstellen des Dasinger Maibaum an – am Sonntag will er nun den zur Meisterschaft fehlenden Punkt in Gundelsdorf einfahren.

Dasing kann mit einem Punkt in Gundelsdorf den Deckel in Sachen Titelgewinn draufmachen. Auch Wulfertshausen steht vor einem Endspiel.

Von Reinhold Rummel

Der Endspurt in der Kreisklasse Aichach ist in vollem Gange, Entscheidungen stehen unmittelbar bevor.

Gundelsdorf – TSV Dasing An der Tabellenspitze fehlt dem TSV Dasing noch ein winziger Punkt, um die Meisterschaft und den Aufstieg einzutüten. 61 Zähler hat die Elf um Trainer Jürgen Schmid aus den bisherigen 21 Spielen geholt, die Verfolger SC Mühlried (49) und FC Gundelsdorf (47) haben schon einen beachtlichen Rückstand. „Wir sind auf der letzten Etappe angekommen, aber noch nicht durch das Ziel gefahren“, schärfte der Dasings Coach Jürgen Schmid seiner Elf ein. Die Gundelsdorfer haben erst 18 Gegentore hinnehmen müssen und stellen neben Dasing (erst zehn Gegentreffer) die stabilste Abwehrreihe. „Da werden wir erneut hoch konzentriert agieren müssen“, so Schmid, der nichts von Rechenspielen hält. „Wir müssen unsere Hausaufgaben selbst erledigen“, so Schmid, der mit seinem Team am 1. Mai auch beim Maibaum-Aufstellen in Dasing zugange war. Die Partie in Gundelsdorf beginnt am Sonntag auf Wunsch der Heimelf erst um 16 Uhr.

Ein Sieg wäre Gold wert

Wulfertshausen – WF Klingen Die Schaller-Elf aus Wulfertshausen hat dank des 2:1-Überraschungssieges in Mühlried vor Wochenfrist nun ein Endspiel auf eigenem Platz. Gelingt am Sonntag ab 15 Uhr zu Hause gegen Schlusslicht Klingen ein Sieg, hätte man den Klassenerhalt sicher. Trainer Bastian Schaller wäre enorm erleichtert, „wenn wir nachlegen könnten“. Nach den beiden Erfolgen gegen Gundeldorf (1:0) und Mühlried (2:1) hat er seine Truppe eindringlich vor dem Tabellenletzten gewarnt: „Da denkt jeder, das läuft nun von alleine, aber wir müssen höllisch aufpassen“, so der Coach bei der Spielersitzung am Donnerstag. Urlauber Julian Bittner steht wieder zur Verfügung, dafür muss Luca Korn nach seiner Platzwunde aus dem Mühlrieder Spiel pausieren.

Ried vor einer Herkulesaufgabe

Ried – SC Mühlried Ungemein schwerer ist die Heimaufgabe für den SV Ried. Der Tabellenvorletzte erwartet zu Hause am Sonntag ab 15 Uhr den Tabellenzweiten SC Mühlried. Für die Koch-Truppe ist die Ausgangssituation mit nur 19 Zählern weiter sehr prekär. Gegen die offensivstarken Mühlrieder wird sein Team in der Abwehr gefordert sein, zumal sich die Schrobenhausener Vorstädter im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz keinen weiteren Patzer leisten dürfen.

