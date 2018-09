Dasing gibt die Tabellenführung nur kurz ab

20:13 Uhr

Nach dem Sieg gegen Gundelsdorf steht das Team wieder an der Spitze. Der SV Ried unterliegt deutlich Mühlried.

Von Reinhold Rummel

Nur eine Nacht musste der TSV Dasing die Tabellenführung an den SC Mühlried abgeben. Die bezwangen am Samstag den SV Ried mit 4:1 – Dasing legte am Sonntag ein 2:0 gegen Verfolger Gundelsdorf nach. Keinen Sieger gab es in Klingen – 1:1 lautete der Endstand gegen Wulfertshausen.

SC Mühlried – SV Ried 4:1 Der SC Mühlried erledigte seine Pflicht-heimaufgabe am Samstagabend sehr souverän. „Allerdings haben wir uns streckenweise doch sehr schwergetan“, so SCM-Berichterstatter Daniel Rapatzki. Nach einem zu kurz abgewehrten Eckball von Stefan Jocham nahm Thomas Götzenberger aus 25 Meter stramm Maß und die frühe Führung war perfekt. „Gästekeeper Martin Hacker hatte den Flachschuss nicht richtig eingeschätzt“, so SVR-Spielertrainer Dominik Koch. Der musste dann wenig später mit einer schweren Knieverletzung zu allem Übel frühzeitig vom Feld. Ried steckte die beiden Nackenschläge erstaunlich gut weg und konnte sogar durch Andreas Meisetschläger kurz nach dem Seitenwechsel ausgleichen. „Dann merkte man den Riedern an, dass sie den Punkt mitnehmen wollten“, so Rapatzki über die starke Defensivvorstellung des Tabellenletzten. Dann aber patzte erneut Schlussmann Hacker, der einen Freistoß von Stefan Jocham passieren ließ. Und nur fünf Minuten später verlängerte Marco Rechenauer per Kopf eine Flanke von Dominik Hundemer – Stefan Jocham hatte keine Mühe aus kurzer Distanz auf 3:1 zu erhöhen. Und in der Schlussminute machte Jocham den Hattrick perfekt zum 4:1-Endstand.

Tore 1:0 Götzenberger (7.) 1:1 Andreas Meisetschläger (48.) 2:1 Jocham (71.) 3:1 Jocham (75.) 4:1 Jocham (90.) – Zuschauer 50

TSV Dasing – FC Gundelsdorf 2:0 Die Heimelf hatte den besseren Start und knackte die bis dahin stabilste Abwehrreihe der Kreisklasse im Vier-Minuten-Takt zweimal. „Die beiden schnellen Tore haben unser Spiel beflügelt“, so TSV-Coach Jürgen Schmid. Doch der FC Gundelsdorf war nach einer halben Stunde plötzlich auf Augenhöhe, wie Schmid eingestehen musste. Die Gäste betrieben einen harten Aufreibungskampf und Schiedsrichter Hans Zwerger musste die Gundelsdorfer Akteure mehrmals ermahnen. Trainer Schmid: „Wir haben es versäumt, noch den dritten Treffer nachzulegen, dann wäre das Spiel in ruhigeren Bahnen gelaufen.“ Bereits in der vierten Spielminute wurde Marco Ruppenstein freigespielt. Den Kracher konnte Torhüter Stefan Oswald nur abklatschen und Youngster Simon Gilg war in Abstaubermanier zur Stelle – 1:0. Nur weitere vier Minuten später wurde Tobias Jedlicka auf die Reise geschickt. Diesmal konnte Schlussmann Oswald den Dasinger nur noch mit einem Foulspiel am Torerfolg hindern. Den fälligen Strafstoß verwandelte Ruppenstein sicher zum 2:0. Gespielt waren gerade acht Minuten.

Tore 1:0 Simon Gilg (4.) 2:0 Ruppenstein (8.) – Zuschauer 120

WF Klingen – SV Wulfertshausen 1:1 Von keinem guten Spiel berichtete Jochen Mangold, Klingens Pressesprecher. „Es war sehr zerfahren und hatte auch zurecht keinen Sieger verdient.“ Der SV Wulfertshausen nutzte die unsortierte Abwehrreihe der Heimelf nach 24 Minuten zum Führungstreffer. „Da haben wir einfach wieder total gepennt“, wetterte Jochen Mangold. Fabian Weihers sagte artig Danke und erzielte die Führung für den Aufsteiger. Nach dem Wechsel investierte Klingen mehr. Als Lorenz Seiler gegen Frank Lasnig die Notbremse kurz vor dem Strafraum zog, sah dieser Rot und es gab Freistoß. Den trat Spielertrainer Andreas Rappel und der leicht abgefälschte Schuss zappelte zum 1:1-Endstand im Tor.

Tore 0:1 Weihers (24.) 1:1 Rappel (77.) Rot Seiler (77.) – Zuschauer 70

