Dasing gibt sich keine Blöße

Der Spitzenreiter besiegt Stotzard. Ried bejubelt wieder einen Dreier. Wulfertshausen patzt zu Hause

Von Reinhold Rummel

Der TSV Dasing ist auf dem Weg in die Kreisliga nicht zu stoppen. Diesmal wurde Stotzard mit 2:0 bezwungen. Ried verschaffte sich Luft im Abstiegskampf, in dem nach dem 1:4 gegen Oberbernbach auch der SV Wulfertshausen wieder steckt.

Dasing – DJK Stotzard 2:0 „Unser Auftreten ist verbesserungsfähig“, so TSV-Coach Jürgen Schmid, dem zwar das Resultat gefiel, nicht aber das Spiel. Zum einen wirkte sich der frühe Führungstreffer durch Stefan Baumüller nach einer Ecke von Marco Ruppenstein nicht förderlich aus. Vielmehr agierten die Platzherren zu überheblich und kamen mit der Spielweise der Gäste nicht klar. „Wir haben es versäumt, den zweiten Treffer nachzulegen“, so Schmid, der dann nicht zu Unrecht seiner Truppe auch Glück attestierte. Als Baumüller Gästespieler Christian Braun im Laufduell im Strafraum am Trikot zupfte, forderten die Gäste vehement, aber vergeblich Strafstoß. Danach hatten die Dasinger dann wieder mehr Kontrolle, aber zwingende Aktionen blieben bis zur Schlussminute Mangelware. Der eingewechselte Florian Higl scheiterte zunächst an Torhüter Johannes Kistler, den Nachschuss drückte Kaan Ayyildiz zum 2:0 über die Linie.

Tore 1:0 Baumüller (3.) 2:0 Ayyildiz (90.) – Zuschauer 120

Ried – DJK Gebenhofen 1:0 „Es war ein Sieg des Willens“, freute sich SVR-Coach Dominik Koch, der unmittelbar nach dem Schlusspfiff zum Panther-Spiel nach Augsburg fuhr. Mit dem Spiel konnte er sich aber wieder wenig anfreunden. Allein die drei Punkte, und „dass erneut die Null stand“, sei hervorragend. Nach vielen Eckbällen, die nichts einbrachten, war es dann der gerade eingewechselte Benjamin Bräuhauser, der die Flanke von Michael Meisetschläger zum Siegtreffer per Kopf ins Gästetor wuchtete. Ried tat sich insgesamt schwer, aber mit zunehmender Spieldauer schlug die Waage zugunsten des SVR aus. Dominik Koch freute sich über den Dreier, für Gebenhofen dagegen ist die Pleite fatal, denn die Aumiller-Elf rutschte damit auf einen Abstiegsplatz.

Tor 1:0 Bräuhauser (84.) – Zuschauer 80

Wulfertshausen – SC Oberbernbach 1:4 Wie umgewandelt gegenüber dem Auftritt vom Vorsonntag präsentierte sich der Gast aus Oberbernbach in Wulfertshausen. Allen voran Torjäger Fadel Afoda. Binnen sieben Minuten vor dem Seitenwechsel lenkte er mit zwei Treffern die Partie in Richtung der Oberbernbacher. Und auch für das 3:0 nach knapp einer Stunde zeichnete sich Fadel Afoda verantwortlich. Youngster Felix Homola erhöhte auf 4:0, ehe die enttäuschenden Platzherren durch Fabian Weihers auf 1:4 verkürzen konnten. Am Sieg gab es nichts mehr zu rütteln.

Tore 0:1 Afoda (32.) 0:2 Afoda (39.) 0:3 Afoda (58.) 0:4 Homola (66.) 1:4 Weihers (82.) – Zuschauer 50

