vor 52 Min.

Dasing holt die Meisterschaft

Das Team gewinnt in Gundelsdorf verdient mit 2:0. Wulfertshausen freut sich über den Klassenerhalt.

Von Reinhold Rummel

Der TSV Dasing hat den Deckel drauf gemacht. Die Schützlinge von Trainer Jürgen Schmid setzten sich mit 2:0 beim Tabellenzweiten FC Gundelsdorf durch und stehen damit in der neuen Spielrunde in der Fußball-Kreisliga. Die besten Karten auf den zweiten Platz hat der SC Mühlried, der sich in Ried mit 4:3 behauptete. Der SV Wulfertshausen machte den Klassenverbleib mit einem hauchdünnen 2:1-Sieg über Schlusslicht Klingen perfekt.

FC Gundelsdorf – TSV Dasing 0:2 Von einem verdienten Erfolg des ungeschlagenen Tabellenführers sprach nach dem Schlusspfiff Franz Haider. Die Dasinger entführten mit 2:0 die Punkte und stehen damit als Meister fest. „Erstmals haben die Dasinger bei uns gewonnen“, so Haider, der in der 15. Minute die erste Dasinger Chance notieren musste. Die Querlatte verhinderte aber den Einschlag. Der folgte dann in der 24. Minute, als zunächst Hochzeiter Jörg Marquart an Torhüter Alex Dir scheiterte, aber Florian Higl am langen Pfosten ungehindert abstaubte. Dann rettete Dasings Keeper Greppmair nach einem Freistoß von Mathias Englhart und lenkte das Geschoss an die Querlatte. Nach dem Seitenwechsel war die Heimelf bemüht, den Ausgleich zu erzielten, aber die Gäste markierten durch den eingewechselten Jonathan Rettig den zweiten Treffer. Knifflig war dann die Entscheidung des Referees, als Fabian Forster den Ball ins Tor zum Anschlusstreffer schoss, aber der Unparteiische den Vorteil vorzeitig abpfiff. Danach kochte die Stimmung hoch, aber es blieb alles im Rahmen. Der TSV Dasing lag sich jubelnd in den Armen und leitete eine lange Nacht ein. „Das haben sich die Jungs auch verdient“, streifte Erfolgs-Coach Jürgen Schmid nach der Bierdusche die nassen Kleider freudestrahlend ab.

Tore 0:1 Higl (24.) 0:2 Rettig (76.) –Zuschauer120

SV Wulfertshausen – WF Klingen 2:1 „Allein die Punkte zählten heute“, schnaufte SVW-Coach Bastian Schaller kräftig nach dem Heimerfolg über Schlusslicht Klingen durch. „Fußball war nämlich wenig zu sehen, da stand zu viel Hektik auf beiden Seiten im Spiel.“ Nach 63 Minuten lag sein Team im Rückstand, als Sebastian Frey Klingen in Führung brachte. „Dann hatten wir sicher Glück, dass wir den Strafstoß bekommen haben“, gestand Schaller ein, als Axel Eschenlohr nach einem Kopfballduell zu Boden sank. Den Strafstoß versenkte Tim Halbauer zum Ausgleich und dann ließ Adrian Würsching die Heimmannschaft mit dem Siegtreffer noch zum endgültigen Klassenverbleib jubeln. „Wir sind überglücklich, dies nun frühzeitig erreicht zu haben“, sagte Schaller.

Tore 0:1 Frey (63.),1:1 Halbauer (72.), 2:1 Würsching (82.) – Zuschauer 70

SV Ried – SC Mühlried 3:4 Einfach nicht fassen wollte SVR-Coach Dominik Koch die Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten. „Da liefern wir eine unserer besten Saisonleistungen ab und stehen erneut mit leeren Händen da“, sagte er. Aufopferungsvoll hatte seine Truppe gekämpft. „Aber leider haben wir uns erneut nicht belohnt und das tut einfach verdammt weh.“ Dabei brachte Kevin Münchmeyer die Heimelf in Führung, die Stefan Jocham neutralisierte. Den Führungstreffer der Gäste durch Max Schreiner neutralisierte dann Pascal Lakomiak. Als Mühlried durch Jocham abermals in Führung ging, kam Ried erneut zurück. Lorenz Hintersberger glich zum 3:3 aus – zum Punktgewinn reichte es er aber nicht, denn Stefan Jocham erzielte mit seinem dritten Treffer das 4:3 für den SC Mühlried.

Tore 1:0 Münchmeyer (15.), 1:1 Jocham (30.), 1:2 Schreiner (41.), 2:2 Lakommiak (55.), 2:3 Jocham (67.), 3:3 Hintersberger (80.), 3:4 Jocham (86.) – Zuschauer 80

Themen Folgen