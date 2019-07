vor 23 Min.

Dasing startet mit dem ersten Testspiel

Der Kreisliga-Aufsteiger spielt am Sonntag gegen den Bezirksligisten FC Stätzling. Welchen Weg der Verein verfolgt.

Von Reinhold Rummel

Drei schweißtreibende Trainingseinheiten zum Auftakt in die Vorbereitung auf die im August beginnende Punktserie gab es schon für die Fußballer. Nun eröffnet der Kreisliga-Aufsteiger TSV Dasing am Sonntag um 17 Uhr die Serie seiner Testspiele.

Trainer Jürgen Schmid erwartet dazu auf der heimischen Sportanlage den Bezirksligisten FC Stätzling zum Aufgalopp. „Für meine Truppe sicher sofort ein echter Prüfstein. Da können wir nur lernen und uns weiterentwickeln“, so der Dasinger Coach.

TSV Dasing bleibt beim eingeschlagenen Weg

Dieses Motto verfolgt man beim TSV Dasing kontinuierlich auch in der neuen Spielklasse. „Wir bleiben unseren eingeschlagenen Weg treu und geben dem Nachwuchs in unseren Reihen die Chance, sich in der neuen Umgebung zu beweisen.“ So setzt man beim TSV Dasing weiter auf eine gute Ausbildung und will die in den eigenen Reihen ausgebildeten Nachwuchskräfte in die Herrenmannschaft integrieren.

Auch die zweite Mannschaft bestreitet am Sonntag ihr erstes Testspiel unter dem neuen Trainerduo Christoph Schulz und Andre Rummel, die beide kürzlich ihre Übungsleiter-Lizenz erworben haben. Jürgen Schmid sagt: „Wir haben unseren Trainerstab erweitert und bewusst unsere engagierten Spieler an diese Aufgabe herangeführt.“ Spielbeginn für den TSV Dasing II ist am Sonntag um 11 Uhr beim SSV Anhausen II. Die weiteren Testspiele:

Dienstag, 16. Juli um 19 Uhr: TSV Dasing II – SV Wulfertshausen I

Mittwoch, 24. Juli um 18.30 Uhr: SF Friedberg I – TSV Dasing I (Pokal)

Samstag, 27. Juli ab 12 Uhr: Pokalturnier in Altomünster

Montag, 29. Juli um 19 Uhr: SC Eurasburg I – TSV Dasing

Sonntag, 4. August um 14 Uhr: SV Günding II – TSV Dasing II; um 16 Uhr: SV Günding I – TSV Dasing I

Sonntag, 11. August um 11 Uhr: FSV Inningen II – TSV Dasing II; um 13 Uhr: FSV Inningen I – TSV Dasing II

