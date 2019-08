vor 36 Min.

Dasing und Rinnenthal starten in die Saison

Der TSV feiert seinen Auftakt nach neun Jahren Abstinenz beim SV Feldheim. Der BC Rinnenthal empfängt den TSV Firnhaberau mit einem neuen Mann im Tor.

Der TSV Dasing startet auswärts in die Kreisliga Ost. Die Fußballer treten nach neun Jahren Abstinenz beim SV Feldheim an. Der BC Rinnenthal erwartet zum Saisonbeginn den TSV Firnhaberau zu Hause.

SV Feldheim – TSV Dasing Vor neun Jahren verabschiedete sich der TSV Dasing mit einem 5:2-Heimerfolg gegen den BC Aichach aus der Kreisliga. Nun sind die Rot-Schwarzen wieder zurück in der Kreisliga Ost. Die Schützlinge um Trainer Jürgen Schmid eröffnen die neue Spielrunde dabei auf fremden Terrain. Um 15 Uhr ertönt für das junge Dasinger Team beim SV Feldheim, nahe Rain am Lech, der Anpfiff. „Da wird uns ein ganz anderer Wind ins Gesicht wehen“, sagt der Trainer. Kontinuierlich hat man beim TSV Dasing in den letzten Jahren in der Nachwuchsarbeit junge Fußballer an die Aufgabe herangeführt. Der Lohn war im Juni die Meisterschaft. Schmid sagt: „Jetzt müssen wir uns dort beweisen. Die Erfolge der letzten Saison sind Vergangenheit.“ Schmid hofft, dass sein Team sich so schnell wie möglich uns an die schnellere Spielweise anpasst. Beim SV Feldheim werden die Dasinger um Schlussmann Martin Janyga einen ersten Vorgeschmack am Sonntag um 15 Uhr bekommen. Dort hat man mit Tobias Bauer einen routinierten Spielertrainer von der SpVgg Joshofen im Sommer geholt, der zuletzt in der Kreisklasse Neuburg mit 27 Treffern zu den Top-Torjägern zählte. Beim TSV Dasing setzt man weiter auf den eigenen Nachwuchs. „Wir haben gierige und hungrige Jungs. Die können nun zeigen, was in ihn steckt“, so Trainer Jürgen Schmid. Dabei plagen ihm zum Auftakt aber einige Verletzungssorgen. Während sein jüngerer Sohn David an einer Knieverletzung aus dem letzten Testspiel laboriert, stehen auch hinter Tobias Jedlicka und Jonathan Rettig ein großes Fragezeichen. Zudem fehlt Robin Treffler wegen einer Sprunggelenksverletzung. Dafür haben sich die langzeitverletzten Simon Gilg und Fabian Schmid zurückgemeldet. Als frischgewählter Mannschaftskapitän wird Schmid das junge Dasinger Team in Feldheim anführen. (r.r)

BC Rinnenthal – TSV Firnhaberau Das wird gleich ein Knaller zu Beginn. Denn die Gäste haben letzte Saison als Aufsteiger mit dem dritten Platz – hinter dem BCR – eine Bombensaison gespielt. Das weiß der neue BCR-Trainer Lubos Cerny und er warnte vor der „Robustheit“ der Augsburger, die allerdings mit Goldner und Faye zwei wichtige Spieler verloren haben. Er geht dennoch zuversichtlich in das Spiel und rechnet mit einem Dreier. Weil alle seine „wichtigen Spieler“, auch Raabe, Demel, Birkmeier und Winterhalter, zur Verfügung stehen und die Vorbereitung gut war. Vorne mitspielen ist das Ziel, das auch Abteilungschef Tom Losinger ausgegeben hat, der aber keinerlei Druck ausüben will. Die Mannschaft, nach vielen Jahren erstmals ohne mitspielenden Trainer, ist ein bisschen im Umbruch und muss sich erst finden. Im Tor steht der aus Aichach gekommene Peter Rinauer für Fuhrmann, der seine Karriere beendet hat. Das Spiel am Sonntag um 15 Uhr dürfte schon gewisse Fingerzeige geben, wie der BC Rinnenthal in dieser Saison einzuschätzen ist. (pt)

Die weiteren Spiele Mühlried – Aichach, Griesbeckerzell – Gerolsbach, Untermaxfeld – Alsmoos-Petersdorf, Pöttmes – Langenmosen (alle Sonntag, 15 Uhr)

