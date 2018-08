20:38 Uhr

Dasing verteidigt seinen Spitzenplatz Lokalsport

2:0-Sieg der Schmid-Elf beim BC Aresing. Wulfertshausen gewinnt bei Affing II

Von Reinhold Rummel

Der TSV Dasing kam beim BC Aresing zu einem 2:0-Arbeitssieg. Der SV Wulfertshausen siegte durch zwei Treffer von Neuzugang Christoph Schwegler mit 2:1 beim FC Affing II.

BCAresing – TSV Dasing 0:2 Knapp 75 Minuten bestimmte der Gast aus Dasing klar das Spielgeschehen. Der Gastgeber machte die Räume sehr eng und operierte mit weiten Flugbällen. Die Dasinger Abwehrreihe um Spielführer David Schmid und Routinier Christian Fischer stand aber sicher. „Den Führungstreffer haben die Gäste fein herausgespielt“, lobte BCA-Pressesprecher Schreier die Dasinger Aktion vor dem Kopfballtor von Jonathan Rettig in der 34. Minute. Der stand nach einer Flanke von Jörg Marquart genau richtig. Simon Gilg zwang Torhüter Simon Irrenhauser wenig später zu einer Glanztat. Nach dem Wechsel war Dasing weiter am Drücker. „Leider haben wir es versäumt, den zweiten Treffer nachzulegen“, so Trainer Schmid. Einen Freistoß von Simon Zach wehrte Torhüter Martin Janyga toll ab, und auch gegen den freistehenden Zeitlmair war der TSV-Keeper zur Stelle. Den Deckel machten die Dasinger dann in der 88. Minute drauf. Den Schuss von David Schmid wehrte Torhüter Irrenhauser noch ab, aber gegen den Nachschuss von Kaan Ayyildiz hatte er keine Abwehrchance.

Tore 0:1 Rettig (34.) 0:2 Kaan Ayyildiz (88.) – Zuschauer 120

FCAffing II – SV Wulfertshausen 1:2 Den ersten Dreier nach dem Wiederaufstieg sammelte der SV Wulfertshausen im Derby bei der zweiten Garnitur des FC Affing ein. Zunächst stürmte Affing und Hannes Maier erzielte schon in der fünften Minute das 1:0. Dann unterstrich SVW-Neuzugang Christoph Schwegler seine Frühform. Nach einer Ecke traf er mit einem fulminanten Schuss zum 1:1 (9.), und vor dem Seitenwechsel war der Wulfertshauser dann ein zweites Mal erfolgreich. Aus rund 40 Meter überraschte er Torhüter Benjamin Seidel, dem der Ball durch die Hände rutschte. Affing scheiterte dann immer wieder am bärenstarken SVW-Schlussmann Kai Vollbracht.

Tore 1:0 Maier (5.) 1:1 Schwegler (9.) 1:2 Schwegler (44.) – Zuschauer 100

Themen Folgen