Dasing wirft Viktoria aus dem Rennen

Youngster Colin Davis vom TSV Dasing war beim 3:1 gegen die TG Viktoria an zwei Toren beteiligt.

TSV gewinnt gegen den Bezirksligisten verdient mit 3:1 Toren und steht nun in der vierten Runde.

Von Reinhold Rummel

Weiter im Geschäft des Toto-Pokalwettbewerbs bleibt der Kreisliga-Neuling TSV Dasing. Bei strömenden Dauerregen warf die Schmid-Elf am Dienstagabend den Bezirksligisten TG Viktoria Augsburg mit 3:1 aus dem Wettbewerb.

„Ein derart engagiertes Auftreten hätte ich mir auch beim Punktrundenstart erwartet“, meinte Dasings Coach Jürgen Schmid, der vom Anpfiff weg einen frisch auftretenden TSV erlebte.

Früh per Elfmeter in Führung

Und Dasing wurde früh belohnt. Bereits in der zweiten Spielminute wurde Colin Davis von Süleyman Tahran im Strafraum umgestoßen. Schiedsrichter Moritz Wachinger zeigte sofort auf den Punkt und Marco Ruppenstein schickte Torhüter Igor Klein ins falsche Toreck – 1:0 für Dasing.

Zwölf Minuten später glich der Bezirksligist dann mit einem fulminanten Schuss von Martin Müller ins Torkreuz aus – der Ball war unhaltbar für Keeper Julian Thoma.

Entscheidung noch vor der Pause

Dasing blieb aber sehr zur Freude von Trainer Schmid am Drücker. Mit einem Doppelschlag unmittelbar vor dem Seitenwechsel machte die Heimelf vor 50 Besuchern den Pokal-Erfolg frühzeitig perfekt. Den Querpass des auffällig agierenden Davis drückte Patrick Molnar ungehindert zum erneuten Dasinger Führungstreffer über die Torlinie. Und dann schlenzte Marco Ruppenstein einen leicht abgefälschten Freistoß aus 20 Metern zum 3:1 ins Gästetor. Nach dem Wechsel nahm Dasing auf dem nassen und tiefen Boden den Kampf an und erreichte letztlich nicht unverdient die nächste Runde. In der Schlussminute sah Augsburgs Steffen Kalus noch die Rote Karte. Viktoria-Coach Andreas Holzmann meinte: „Am Dasinger Erfolg gibt es nicht zu rütteln. Die wollten einfach mehr. Wir konzentrieren uns nun voll auf die Punkterunde.“

Tore 1:0 Ruppenstein (2./FE) 1:1 Müller (14.) 2:1 Molnar (42.) 3:1 Ruppenstein (44.) – Schiedsrichter Moritz Wachinger (Aichach) – Zuschauer 50 – Rote Karte Kalus (TG Viktoria/90.)

