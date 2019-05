17.05.2019

Dasinger Mädchen geben ihr Bestes

Anna Birkmair freut sich über den ersten Platz. Die anderen schlagen sich tapfer.

Der TSC und der TV Mering haben wieder ein großes, lebendiges Turnfest für Turnerinnen bis zu elf Jahren ausgerichtet. Auch zehn Mädchen des TSV Dasing traten an.

Trotz des Trainings im Vorfeld stellten sie immer wieder fest: So ganz klappt es noch nicht mit allen Übungen. Deshalb herrschte auch große Nervosität, besonders bei den Wettkampfneulingen in der Altersklasse neun Jahre – Antonia Gail, Lena Ankner und Mona Triltsch – die sich bei 51 Teilnehmerinnen tapfer schlugen und die Plätze 44, 32 und 29 belegten. Paula Remy vergaß ein Turnelement am Reck und musste sich sehr niedergeschlagen mit dem zehnten Platz begnügen, wo doch ein Podestplatz in Reichweite war. Um so größer war die Freude über ihren Erfolg bei Anna Birkmair, als sie mit ihrem ersten Platz das Siegerpodest erklimmen durfte.

In der Altersgruppe zehn Jahre erzielten bei 38 Turnerinnen Wettkampfneuling Corinna Oberndorfer den achtbaren 18. und Anna Hüttner den 26. Platz. Bei den elfjährigen Turnerinnen waren 40 Teilnehmerinnen angetreten. Hier erzielten Lena Lucia Börner, auch neu beim Wettkampf, den 31. und Maxima Tomschi einen guten 14. Platz.

Letizia Hillebrand, 15. Platz, sonst sicher am Schwebebalken, erwischte mit mehreren Stürzen einen schlechten Tag und so rückte der Podestplatz in weite Ferne. Die Mädchen hatten trotzdem viel Spaß, besonders weil als Zuschauer die Eltern die Daumen drückten.

