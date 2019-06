10:00 Uhr

Dasinger sind schnell unterwegs

Beim Schülersportfest und der Dasinger Meile werden sehr gute Leistungen geboten.

Von Sarah Ullrich

Auf der Willi-Guggenmos-Anlage nahmen 198 Teilnehmer den Wettkampf beim traditionellen Schülersportfest mit Dasinger Meile auf. Bei guten Bedingungen starteten zuerst die Kinder und Jugendlichen in den Disziplinen Ballwurf, 50-Meter-Lauf, Weitsprung und 800-Meter-Lauf. Am Schluss fiel der Startschuss über die traditionelle Dasinger Meile.

Über 50 Meter wurde der achtjährige Nick Foltan mit 9,42 Sekunden Sechster, Samuel Hanselbauer belegte Platz sieben. Im Weitsprung durfte sich Vincent Stratmann mit 2,92 Metern über den dritten Platz freuen. Beim Schlagball erreichte Samuel Hanselbauer mit 19 Metern den dritten Platz, Nick Foltan wurde mit 18 Metern Fünfter.

Zweimal Platz eins für Johanna Gaugenrieder

Leonie Gaudig wurde in ihrer Altersklasse W9 im Weitsprung mit 3,38 Metern Zweite, im Ballwurf mit 18 Metern Dritte. Stefan Braun belegte im Weitsprung mit 2,81 Metern den fünften Platz. Johanna Gaugenrieder sprintete über 50 Meter mit 7,97 Sekunden zu einer persönlichen Bestleistung und siegte in der Altersklasse W10. Auch im Weitsprung belegte sie mit 3,77 Metern Platz eins.

Im 50-Meter-Lauf der W11 wurde Emma Spiess mit 8,35 Sekunden ebenso Zweite wie im Weitsprung mit 3,65 Metern. Über 800 Meter lief sie in 3:08,93 Minuten zum Sieg. Ihre Teamkollegin Josefa Kormann erreichte mit 8,44 Sekunden Platz drei über 50 Meter und wurde im Weitsprung mit 3,50 Metern ebenfalls Dritte. Im Schlagball kam sie mit 23,5 Metern auf Rang zwei. Lena Schwegler warf 19 Meter und wurde Siebte. Im Weitsprung erzielte sie Platz fünf (3,34 Meter). Emanuel Schusche wurde über 50 Meter (7,99) Zweiter und im Weitsprung Dritter mit 3,89 Metern. Hannah Garbe (W12) belegte im Weitsprung mit 3,36 Metern Platz drei und rannte im 75-Meter-Lauf auf Platz vier (11,84).

Julia Gaugenrieder lief die 800 Meter in 3:12,06 Minuten und wurde Dritte, Hannah Garbe (3:23,32) Vierte und Leonie Grosshauser (3:51,52) Achte. Maximilian Sommer wurde über die 800 Meter in 3:38,17 Minuten Vierter, Katharina Heinrich in 3:50,32 Sechste. Tim Huber belegte in der Altersklasse M13 mit 3:17,29 Minuten den vierten Platz.

Bei den Frauen gingen vier Teilnehmerinnen an den Start der Meile. Siegerin wurde Agnes Hartl vom LC Aichach mit 5:43,74 Minuten vor Chiara Schuster von der LG Donau-Ries (6:01,78). Bei den Männern wagten sich elf Athleten an die Strecke. Sieger wurde Michael Harlander vom LC Aichach mit 4:54,45 Minuten, als Zweiter überquerte Tim Mahl von der DJK Friedberg die Ziellinie in 4:57,71 Minuten.

Alle Ergebnisse unter www.tsv-dasing.com

Themen Folgen