vor 20 Min.

Dasings Damen steigen in die Landesliga auf

Die Stockschützinnen des TSV Dasing feierten in Kühbach den Aufstieg in die Landesliga Süd. Unser Bild zeigt vorne von links Monika Wohlfeil und Gabi Widmann, hinten von links Maria Sedlmeir und Angelika Fuß.

Großer Erfolg für den TSV Dasing auf den Bahnen des TSV Kühbach.

Von Maria Sedlmeir

Mit einem tollen Erfolg im Gepäck kehrten die Stockschützen-Damen des TSV Dasing vom Bezirksoberliga-Turnier in Kühbach zurück. Sie belegten dort Platz eins und können so den Aufstieg in die Landesliga Süd feiern.

Zur Bezirksoberliga-Meisterschaft in der Kühbacher Stockhalle traten 13 Mannschaften an, wobei die beiden Erstplatzierten in die Landesliga Süd aufsteigen würden.

Das Team des TSV Dasing ging mit Gabi Widmann, Monika Wohlfeil, Angelika Fuß und Maria Sedlmeir an den Start. Der Auftakt lief genau nach Plan. Der erste Gegner ESG Füssen wurde mit 18:10 Punkten klar besiegt. Das zweite Spiel gegen den TSV Weilach ging sehr deutlich mit 31:9 Punkten an Dasings Damen.

Bei der dritten Begegnung mit dem ESV Gersthofen lagen die Dasingerinnen in der letzten Kehre bereits mit sieben Punkten zurück, konnten dem Gegner aber doch noch ein Unentschieden abringen. Die Siegesserie ging danach weiter: Es folgten Erfolge gegen SV Unter-/Oberbrunn (22:10), TSV Wertingen (17:13), ESV Wörthsee (13:11) und ESC Weißenhorn (20:12).

Erster Patzer gegen Lagerlechfeld

Erst bei der Partie gegen die SpVgg Lagerlechfeld gingen die Punkte an den Gegner, Dasing unterlag mit 11:20. Das Spiel nach dem obligatorischen Aussetzer wurde ebenso verloren, mit 8:20 zogen die Dasingerinnen gegen den TSV Schorndorf den Kürzeren.

Das kurze Tief konnten die Damen des TSV Dasing allerdings bei den letzten drei Partien wieder abstellen. Es folgten Siege gegen den Griesbeckerzell (25:3), den SC Tegernbach (16:6) und schließlich das alles entscheidende Spiel gegen den späteren Mitaufsteiger SV Fuchstal, das praktisch in der letzten Kehre mit 17:9 gewonnen wurde.

Dasing belegte Platz eins mit 19:5, Punkten, der SV Fuchstal wurde mit 16:8 Punkten Zweiter. Beide Mannschaften spielen im Jahr 2020 nun in der Landesliga-Süd.

Themen Folgen