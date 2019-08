21:30 Uhr

Dasings Heimpremiere geht daneben

Der Neuling unterliegt dem Titelkandidaten Pöttmes mit 2:5 und kassiert dabei frühe Gegentore. Auch der BC Rinnenthal geht diesmal leer aus.

Das war kein gutes Wochenende für die beiden Teams aus dem Altlandkreis Friedberg. Der TSV Dasing verlor zu Hause gegen den Titelfavoriten Pöttmes mit 2:5 und Rinnenthal zog in Alsmoos mit 1:2 den Kürzeren.

Dasing – TSV Pöttmes 2:5 Die Heimpremiere brachte für den TSV Dasing nicht den ersten Punktegewinn. Gegen die routinierte Gästemannschaft aus Pöttmes verlor die Schmid-Elf mit 2:5. „Wir haben einfach zu luschenhaft die ersten Gegentreffer kassiert und uns damit völlig aus dem Spiel genommen“, war Jürgen Schmid zur Pause mächtig angefressen. Nach dem Wechsel zeigte seine Truppe ein völlig anders Gesicht und die Partie stand zwischen sogar auf der Kippe. „Das wäre dann aber sicher des Guten zuviel gewesen“, meinte Schmid. Sein Team trat zwar verbessert auf, stellte sich aber in der Rückwärtsbewegung „sehr stümperhaft“ an. Pöttmes zeigte sich eiskalt vor dem Tor und nahm die Dasinger Geschenke dankend an. Bereits nach drei Minuten war Toptorjäger Simon Fischer der TSV-Abwehr enteilt und machte das 1:0 für den Gast. Und als wären die Worte von Dasings Abteilungsleiter Mike Schaeffer ungehört verhallt: Pöttmes legte in der fünften Minute nach. Erneut war der quirlige Fischer davongeprescht und schob zum 2:0 ein. Genau davor hatte Schaeffer eindringlich gewarnt. Danach ließen die Gäste den Ball sicher in ihren Reihen zirkulieren und legten noch vor dem Wechsel durch Zoltan Szilvasi das 3:0 nach, als die Heimelf den Ball vertändelte.

Dasing kommt wie verwandelt zurück

Völlig verwandelt kehrte der TSV Dasing aus der Kabine zurück. Kaan Ayyildiz traf zum 1:3 und der eingewechselte Jörg Marquart erzielte in der 56. Minute den 2:3-Anschlusstreffer. Dasing war nun dem Ausgleich nahe, denn Ayyildiz, Schmid und Gilg hatten Möglichkeiten, die Keeper Michael Finkert aber zunichtemachte. Und dann schlug Pöttmes eiskalt zurück. Wieder ein Dasinger Schnitzer in der Defensive und Eduard Keil sagte beim 4:2 ebenso danke, wie drei Minuten später Haci Ay, der am Fünfmeterraum zum 5:2 nahezu eingeladen wurde. „Das ist bitter, dass wir uns durch solche Fehler um den Lohn bringen“, meinte Schmid. Pöttmes’ Coach Roman Artes war dagegen zufrieden.

Tore 0:1 Fischer (3.) 0:2 Fischer (5.) 0:3 Szilvasi (45.) 1:3 Ayyildiz (48.) 2:3 Marquart (56.) 2:4 Keil (66.) 2:5 Ay (69.) – Schiedsrichter Stefan Ebenbeck (Aichach) – Zuschauer 180

Alsmoos - Rinnenthal 2:1 Völlig unnötig mit 1:2 verlor der BC Rinnenthal sein Auswärtsspiel beim SSV Alsmoos-Petersdorf. Dabei hatte der BCR nach fünf Minuten die erste Möglichkeit durch Elias Bradl, der einen guten Winterhalter-Pass nicht verwerten konnte. Wenig später hatte der BCR-Anhang den Torschrei schon auf den Lippen, als Bradl erneut in den Strafraum eindrang und sein Flachschuss von Keeper Schindele gerade noch entschärft wurde. Dann die ersten gefährlichen Aktionen der Heimelf. Zuerst konnte Manuel Ostermair im BCR-Kasten einen Schuss von Benesch aus spitzem Winkel zur Ecke abwehren und beim darauf folgenden Eckball erzielte Baumüller abseitsverdächtig aus kurzer Distanz per Kopfball die 1:0 Führung (24.).

Ausgleich fast im Gegenzug

Doch der BCR hatte die richtige Antwort parat. Im Gegenzug bediente Neuzugang Julian Büchler nach tollem Solo Stefan Winterhalter und dessen direkten Pass nutzte Tobi Friedl mit einem gefühlvollen Heber aus zehn Metern zum Ausgleich. Nachdem Ostermair einen gefährlichen Schuss von Jaud gerade noch über die Latte lenkte, war es dann in der 38. Minute soweit. Mit einem satten Hammer von Benesch aus gut 20 Metern in den rechten Winkel ging die Frank Mazur-Truppe wieder mit 2:1 in Führung. Im zweiten Abschnitt brachte BCR-Coach Lubos Cerny mit Matthias Reisinger, Valentin Riedl und Joachim Markaj frische Kräfte und der BCR kam auch zu Gelegenheiten. Zuerst scheiterte Bradl per Hackentrick, dann gab der schwache Schiedsrichter Andreas Fischer einen klaren Foulelfmeter an Benni Engl nicht. Die Zeit lief dem BCR davon, doch weder Bradl noch Valentin Riedl konnten ihre guten Möglichkeiten nutzen. In der Nachspielzeit konnte Schindele eine Freistoßflanke von Kapitän Martin Oswald gerade noch über das Tor lenken. (lint.)

BCR Ostermair, Schlatterer (46. Reisinger), Roppel, Roppel, Oswald, Bradl, Birkmeier, Friedl (63. Riedl), Schmidt, Büchler, Engl (63.Markaj), Winterhalter – Tore 1:0 Braunmüller (24.), 1:1 Friedl (27.), 2:1 Benesch (38.) – Zuschauer 150 – Schiedsrichter Andreas Fischer

Themen Folgen