06:00 Uhr

David Galbas hat klar die Nase vorn

Sportlerwahl: Eindeutiger Sieg für den Tischtennis-Spieler des Kissinger SC.

Von Peter Kleist

Die letzte Wahl zum Sportler des Monats im Jahr 2019 wurde zu einer ganz klaren Angelegenheit: Das 16 Jahre alte Tischtennistalent des Kissinger SC setzte sich bei der Abstimmung in allen drei Bereichen – Internet, Telefon und SMS – durch und sicherte sich mit der maximalen Punktzahl von 45 den Sieg. Zweite wurde die Trampolinturnerin Emily Ullmann (34 Punkte), Dritte die Hundesportlerin Sabrina Olbrich (32).

David Galbas

Ziel ist der Bayernliga-Aufstieg

16 Jahre alt ist das Kissinger Tischtennistalent, das in dieser Saison im Rahmen einer Jugendkooperation in einer Mannschaft des TSV Merching spielt. Und das sehr erfolgreich, denn das Trio mit Galbas, David Hoksch und Johannes Steinhart steht derzeit ungeschlagen auf Platz eins der Bezirksoberliga und strebt nun den Aufstieg in die Bayernliga an. Dies ist einer der großen Erfolge in der bisherigen Karriere des Teenagers, der die 11. Klasse des Rudolf-Diesel-Gymnasiums besucht und nächstes Jahr sein Abitur machen wird. Außerdem ist David Galbas nun schon sieben Jahre in den verschiedenen Altersklassen Vereinsmeister des Kissinger SC.

Und er holte unlängst auch bei den Augsburger Kreismeisterschaften - einem JuniorRace - ungeschlagen den Titel. Meist dreimal pro Woche wird trainiert, meist so drei Stunden. Verständlich, dass neben der Schule dann nur mehr wenig Zeit für andere Hobbys bleibt. "

Ihn fasziniert die Rasanz des Spiels

Ich hab’ zehn Jahre Fußball und ein paar Jahre Eishockey und in der Schule Badminton gespielt, aber das geht nicht mehr", erklärt David Galbas. Zeit, um mit dem Scooter ein bisschen in der Halfpipe zu verbringen, bleibt aber. Den 16-Jährigen fasziniert am Tischtennis die Rasanz des Spiels. "Man braucht eine schnelle Reaktion, um auf den Gegner reagieren zu können und auch Kondition und Schnelligkeit", erklärt er. Ein Vorbild hat er nicht direkt, ist aber fasziniert vom jungen Japaner Tomokazu Harimoto, der schon mit 15 bei Weltmeisterschaften spielte. "Das ist schon bemerkenswert", so Galbas. "Ich will immer erfolgreicher werden und mal schauen, wohin der Weg führt", meinte der Kissinger. Das nächste Ziel jedenfalls heißt Bayernliga.

Themen folgen