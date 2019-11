vor 21 Min.

Deggendorf kommt nach Friedberg

Michael Stöcker (Mitte) und die TSV-Volleyballer wollen in der TSV-Halle gegen Deggendorf einen Sieg einfahren.

Der TSV hat am Samstagabend in der Halle an der Hans-Böller-Straße Heimrecht.

Wie haben die Friedberger Drittliga-Volleyballer ihre erste Saisonniederlage überstanden? Diese Frage wird am Samstag ab 20 Uhr in der TSV-Halle beantwortet, wenn die Friedberger als Gastgeber für den TSV Deggendorf auftreten.

Friedberg ist Favorit

Dabei gilt der TSV 1862 durchaus als Favorit, schließlich haben die Niederbayern erst einen Sieg auf dem Konto. Das Team um Zuspieler Michael Hurler kann nahezu in Bestbesetzung antreten und möchte natürlich die 0:3-Niederlage vom letzten Wochenende in Dresden vergessen lassen. Während also auf dem Feld alle einsetzbar zu sein scheinen, steht noch nicht fest, wer das Team von der Seitenlinie coachen wird. Trainer Fabian Gumpp ist einmal mehr mit den Damen des SV Mauerstetten unterwegs und auch Teammanager Bernd Spleiß steht diesmal nicht zur Verfügung.

Bereits um 16 Uhr sind die Herren II des TSV in der Bayernliga gefordert. Sie spielen gegen Dachau II – ebenfalls in der TSV-Halle.

