vor 18 Min.

Der Aufsteiger Bachern marschiert weiter

Bachern setzt sich auch im Duell gegen den SV Ried sicher durch. Wulfertshausen unterliegt im Stadtteilderby dem FC Stätzling II. Ottmaring im Aufwind.

Von Reinhold Rummel

Der SV Ottmaring holte beim 2:0-Sieg über den SC Oberbernbach den zweiten Saisonsieg in Folge und schaffte dadurch den Sprung ins Mittelfeld. Der SV Ried musste sich trotz großer Gegenwehr mit 1:4 beim Aufsteiger SF Bachern geschlagen geben. Der FC Stätzling II entführte die Punkte mit einem 4:0-Auswärtssieg beim SV Wulfertshausen.

Zweiter Sieg in Folge

SV Ottmaring - Oberbernbach 2:0 Der SV Ottmaring gestaltete auch am Feiertag sein Heimspiel siegreich. „Das war einfach stark, dass wir sofort den zweiten Saisonsieg nachgelegt haben“, freute sich SVO-Pressesprecher Alexander Goss. Letztlich sah er einen nicht unverdienten Heimsieg, „denn wir haben mehr für das Spiel investiert.“ Bereits in der siebten Minute gelang Christoph Müller der Führungstreffer. Unten rechts versenkte er das feine Zuspiel von Luca Stieglitz. „Das war schon ein sehr kluges Zuspiel von unserem Defensivspieler“, lobte Goss. Oberbernbach blieb weiter ungefährlich. Der Freistoß von Martin Miesl stellte Torhüter Alexander Paula nach einer halben Stunde vor keine Probleme. Die beste Ausgleichschance hatte dann Hakan Nurten. Den Seitfallzieher wehrte Keeper Paula aber stark ab. Und dann setzte Ottmaring nach und Daniel Schmuttermair nutzte ein Durcheinander im Gästestrafraum als lachender Dritter. Im zweiten Anlauf versenkte er das Spielgerät zum 2:0-Endstand. Oberbernbachs Kadirollo hatte in der 84. Minute noch die Ampelkarte gesehen.

Tore 1:0 Müller (7.) 2:0 Schmuttermair (59.) – Gelb-Rot Kadirollo (84./SCO) – Zuschauer 80

Sieg fällt zu hoch aus

SV Wulfertshausen - FC Stätzling II 0:4 Der Auswärtserfolg der Stätzlinger im Stadtteilderby fiel am Ende dann zu hoch aus. Darüber waren sich SVW-Trainer Bastian Schaller und sein Stätzlinger Kollege Christian Jauernig einig. „Wir haben uns lange sehr schwergetan und können uns bei unserem Torhüter Gleich bedanken, dass der Ausgleich nicht fiel“, lobte der Stätzlinger Coach seinen Keeper. SVW-Coach Schaller trauerte dann auch den zahlreich liegen gelassenen Chancen nach. „Wir hatten unsere Möglichkeiten, aber da stand halt ein sehr aufmerksamer Keeper zwischen den Pfosten, der uns nichts gönnte. Das war schon bitter, wie wir unsere Chancen vergaben“, so Schaller. Seine Angreifer verzweifelten am Stätzlinger Schlussmann. Markus Rolle hatte mit Unterstützung von Schmieder nach einen Eckball die Führung für die Stätzlinger erzielt. Dann dauerte es bis zur 82. Minute, ehe Adrian Gindl per Foulelfmeter auf 2:0 für den Gast stellte. Golling hatte Rolle zuvor gefoult. Dann warf Wulfertshausen noch einmal alles nach vorne. Dadurch waren die Räume für Stätzling zum Konter da. Geldhauser und Rolle erhöhten noch auf 4:0.

Tore 0:1 Rolle (34.) 0:2 Gindl (82.) 0:3 Geldhauser (86.) 0:4 Rolle (88.) – Zuschauer 50

Harte Arbeit geleistet

Bachern – SV Ried 4:1 Von einem Arbeitssieg sprach Bacherns Berichterstatter Hans Holzmüller. „Wir haben nach der 2:0-Führung den Faden verloren und Ried kam sehr stark auf. Da hätte das Siel auch kippen können“, war Holzmüller dann froh, dass Torhüter Nico Beil die brenzligen Situationen meisterte. Tobias Rohrer erzielte die frühe Führung, die Viktor Stiebel vor dem Wechsel auf 2:0 ausbaute. Mit dem Anschlusstreffer von Lorenz Hintersberger kam dann aber die Heimelf ins Stolpern. „Da gelang uns dann nicht mehr viel“, so Holzmüller, der die Rieder immer stärker werden sah. Fast hätte dann auch ein Kopfball von Baubely zum Ausgleich geführt, aber Beil war stark zur Stelle. Acht Minuten vor dem Ende konnte dann Raphael Gangl die Heimelf mit dem dritten Treffer wieder in ruhigere Fahrwasser bringen. Kurz vor dem Ende legte dann Gold noch das 4:1 in der umkämpften Partie nach.

Tore 1:0 Rohrer (9.) 2:0 Stiebel (37.) 2:1 Hintersberger (50.) 3:1 Gangl (83.) 4:1 Gold (88.) – Zuschauer 120

Themen folgen