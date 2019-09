vor 54 Min.

Der Aufsteiger gewinnt das Derby

Die Sport-Freunde Bachern feiern einen 6:2-Erfolg gegen den SV Ottmaring. Wulfertshausen bringt ebenfalls Punkte mit nach Hause und Stätzling II gewinnt sogar mit 7:2 gegen Rehling.

Von Reinhold Rummel

Der Aufsteiger Sport-Freunde Bachern bleibt in der Kreisklasse Aichach weiter auf der Euphorie-Welle. Die Guggumos-Elf bezwang im Heimderby den SV Ottmaring klar mit 6:2. Dagegen läuft es beim SV Ried weiterhin nicht nach Wunsch. Die Meisetschläger-Elf unterlag dem SV Wulfertshausen mit 0:2.

SF Bachern – SV Ottmaring 6:2 Auch im Lokalderby gegen den SV Ottmaring war der Aufsteiger Sport-Freunde Bachern nicht zu bremsen. Pressesprecher Holzmüller sah die Gäste nur nach dem frühen Führungstreffer von Steven Holzapfel gefährlich aufkommen. Aber der routinierte Stürmer Christopher Fischer konnte die beiden dicken Chancen zum Ausgleich nicht nutzen. „Dann haben wir aber enorm viel Druck gemacht und Ottmaring hatte keine Chance“ so Holzmüller, der fortan einen starken Neuling sah. Peter Schmitt erhöhte nach der überstandenen Druckphase der Gäste auf 2:0. Zwar gelang Dominik Bolleininger der Anschlusstreffer, aber erneut Schmitt stellte den Zwei Tore-Vorsprung zum Seitenwechsel wieder her. Im zweiten Spielabschnitt schaltete Bachern noch einen Gang höher und schloss die guten Kombinationen dann mit weiteren Treffern ab. Peter Schmitt erhöhte mit dem dritten Tagestreffer auf 4:1, ehe Viktor Stiebel und Steven Holzapfel das halbe Dutzend vollmachten. Jonas Achter konnte lediglich noch eine Kosmetikkorrektur betreiben. Rot sah Ottmarings Florian Schmieder, der SFB-Spielertrainer Guggumos an der Außenlinie hart über die Klinge springen ließ.

Tore 1:0 Holzapfel (6.) 2:0 Schmitt (23.) 2:1 Bolleininger (30.) 3:1 Schmitt (42.) 4:1 Schmitt (61.) 5:1 Stiebel (63.) 6:1 Holzapfel (75.) 6:2 Achter (87.) Rot Schmieder (57.) – Zuschauer 140

SV Ried – SV Wulfertshausen 0:2 „Ich bin stinksauer“, waren die ersten Worte von Rieds Spielertrainer Michael Meisetschläger nach dem Schlusspfiff. „Wir haben Wulfertshausen zweimal zum Torerfolg eingeladen“, wetterte der Rieder Coach. „Wenn man solche Schnitzer produziert, kann man auch keine Spiele gewinnen“, war er mächtig geladen. Er sah neben den gravierenden Abwehrfehlern aber auch kein gutes Spiel nach vorne. „Da haben wir uns diesmal auch zu wenig einfallen lassen“, sagte Meisetschläger. Beim Führungstreffer der Gäste durch Adrian Würsching brachte Rieds Michael Stiller zunächst Torhüter Martin Hacker mit einer Kopfballrückgabe in Bedrängnis – Würsching sagte für das Geschenk auf seine Art zum 1:0 Danke. „Das war schon haarsträubend“, drückte sich Meisetschläger zurückhaltend aus. Und beim zweiten Treffer der Wulfertshauser war Elias Habersetzer schlafmützig und hob die Abseitsfalle auf. Wieder war Adrian Würsching zur Stelle und machte den 2:0-Sieg perfekt. Zumal Lukas Eikelmann mit einem Kopfball nur die Querlatte anvisierte – allerdings die eigene.

Tore 0:1 Würsching (16.) 0:2 Würsching (77.) –Zuschauer50

FC Stätzling II – TSV Rehling 7:2

Weiter in blendender Form befindet sich die zweite Garnitur des Bezirksligisten. Trainer Christian Jauernig sprach von einem „hochverdienten Heimerfolg, da wir einfach immer einen Tick schneller am Ball waren“. Zudem war seine Elf auch spielerisch klar reifer und dominierte das Geschehen nach Belieben. Schon nach einer Viertelstunde wurde Markus Rolle im Strafraum gefoult und Benjamin Kandler erzielte per Foulelfmeter die frühe Führung. „Das hat unserem Spiel gutgetan und wir ließen nichts aufkommen“, lobte Jauernig den starken Heimauftritt. Rehling hatte auch nach dem Wechsel nichts zu bestellen, „da wir weiter konzentriert arbeiteten“, war Christian Jauernig voll zufrieden.

Tore 1:0 Kandler (16.) 2:0 Rolle (26.) 3:0 Stronczik (29.) 4:0 Stronczik (38.) 4:1 Illmer (45.) 5:1 Kandler (49.) 6:1 Jakob (56.) 6:2 Metzger (61.) 7:2 Heckmeier (63.)

Themen Folgen