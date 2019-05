20:00 Uhr

Der Auftakt lässt den TSV Friedberg hoffen

Zum Start in die neue Freiluftsaison zeigen die Athletinnen und Athleten des TSV Friedberg bereits ansprechende Leistungen. Dabei spielt das Wetter nicht mit.

Von Monika Aumiller

Beim Kreisspringertag in Gersthofen und bei der Kreisbahneröffnung in Schwabmünchen starteten die Athleten des TSV Friedberg in die Freiluftsaison.

In der Altersklasse der Frauen trat Lisa Lindermayr im Hochsprung an. Sie übersprang souverän 1,36 Meter. Julia Löhle stellte mit übersprungenen 1,32 Metern eine neue persönliche Bestleistung auf. Auch im Weitsprung steigerte sie ihre Bestmarke auf 4,10 Meter.

In der Altersklasse der weiblichen Jugend U18 starteten drei TSV-Athletinnen im Weitsprung. Theresa Bayer sprang mit 4,57 Metern auf Platz vier, dicht gefolgt von Sophia Nachbar mit 4,54 Metern. Lisa Seidel erreichte mit 4,16 Metern den siebten Platz.

Paul Pöller (Altersklasse Männer) haderte im Weitsprung noch etwas mit der Technik, erreichte aber eine zufriedenstellende Weite von 5,18 Metern und wurde Dritter.

Kein optimalen Bedingungen

Temperaturen um fünf Grad Celsius machten es den Athletinnen und Athleten des TSV Friedberg bei der Bahneröffnung schwer. In Schwabmünchen fielen sogar Schneeflocken – nicht gerade optimale Bedingungen also.

Andreas Dürrschmidt (AK Männer) ließ sich jedoch vom Wetter nicht beeindrucken und bestätigte mit 12,23 Sekunden über 100 Meter seine Bestleistung. Zudem debütierte er über 400 Meter in guten 55,67 Sekunden. Im Kugelstoßen erreichte er 9,02 Meter. Paul Pöller (männliche Jugend U20) lief ebenfalls zum ersten Mal 400 Meter (58,39 Sekunden) und erzielte 13,27 Sekunden über 100 Meter. Robert Rduch (Jugend M14) benötigte 13,88 Sekunden für 100 Meter.

Bei den Frauen lieferten sich Lisa Lindermayr (69,23 Sekunden) und Kerstin Hahner (69,87) ein Kopf-an-Kopf-Rennen über 400 Meter. Kerstin Hahner lief zudem 100 Meter in 14,50 Sekunden. Des Weiteren startete Julia Löhle erstmals über 800 Meter. Sie erreichte eine Zeit von 2:53,10 Minuten. In den Wurfdisziplinen brachte Angelika Peschke den Diskus auf 26,25 Meter und die Kugel auf 8,73 Meter. Birgit Weichselbaumer erzielte beim Kugelstoßen 8,52 Meter.

Bei der weiblichen Jugend U18 liefen zunächst Larissa Egger, Sophia Nachbar, Lisa Seidel und Theresa Bayer die 4x100-Meter-Staffel in 55,55 Sekunden. Zudem starteten über 100 Meter-Einzel Sophia Nachbar (13,43 Sekunden), Theresa Bayer (14,11 Sekunden) und Lisa Seidel (15,76 Sekunden). Lisa Seidel gab später noch ihr Debüt über 400 Meter (73,83 Sekunden) und beim Speerwurf (17,01 Meter). Beim Kugelstoßen erzielten Theresa Bayer 8,50 Meter, Sophia Nachbar (8,44) und Larissa Egger (7,23).

