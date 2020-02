vor 2 Min.

Der BC Rinnenthal absolviert interessante Testspiele

Kreisligist beginnt am Samstag mit der Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde. Es gibt einige Veränderungen im Kader.

Von Thomas Losinger

Nach einer langen Winterpause bittet Trainer Lubos Cerny seine Mannschaft am Samstag, 8. Februar, zum ersten Training der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Kreisliga Ost.

Im Rahmen der Vorbereitung stehen beim BCR fünf Freundschaftsspiele auf dem Programm. Unter anderem tritt man gegen die Überraschungsmannschaft der Kreisliga Augsburg, die SpVgg Langerringen, den Kissinger SC sowie gegen die SpVgg Westheim an. Am 29. Februar misst man sich mit der SpVgg Wiesenbach. Nach dem es sich bei diesen Gegnern ausnahmslos um Kreisligisten handelt, wartet am 8. März mit dem VfL Ecknach, dem aktuellen Tabellenvierten der Bezirksliga Nord, ein echter Prüfstein auf das junge BCR-Team.

Punktspielstart gegen Dasing

Um Punkte geht es dann wieder am Sonntag, 22. März – und hier steht zum Auftakt dann gleich das prestigeträchtige Derby gegen den Nachbarn TSV Dasing auf dem Programm. Nach einem mageren Unentschieden in der Vorrunde, dürfte sich der BCR hier einiges vorgenommen haben.

Der BCR steht in der Kreisliga Ost auf dem siebten Tabellenplatz. Zum Ende der Hinrunde blieb man jedoch in sieben Spielen in Folge ungeschlagen. Die BCR-Verantwortlichen mit Trainer Cerny sehen sich nach dem Umbruch im Sommer auf dem richtigen Weg. In der Rückrunde soll der positive Trend fortgesetzt werden und vielleicht kann man noch näher an die Spitze heranrücken. Wobei das Spitzenduo aus Aichach und Pöttmes bei nur mehr zehn ausstehenden Spielen und 13 bzw. neun Punkten Vorsprung auf den BCR, etwas enteilt scheint.

BCR muss drei Abgänge verkraften

Nicht mehr dabei ist Peter Rinauer. Der Torhüter war vor der Saison vom BC Aichach gekommen, muss aber beruflich kürzer treten und kehrt deshalb nach Aichach zurück. Ebenfalls verlassen hat den BCR Alexander Demel. Der war nach einer guten ersten Saison in dieser Spielzeit – auch aufgrund von Verletzungen und Urlauben – nur mehr selten berücksichtigt worden. Weh tut den Verantwortlichen der Abgang von Dominik Graf, der sowohl menschlich wie auch sportlich für die Mannschaft einen Verlust darstellt. Graf versucht eine Etage höher in der Bezirksliga Nord beim FC Stätzling sein Glück.

Fabian Moll (blaues Trikot) kehrt zum BC Rinnenthal zurück. Bild: Peter Kleist

Freuen darf sich der BCR über die Rückkehr von Fabian Moll, der nach einem halbjährigen Auslandssemester in Schweden wieder zur Mannschaft stößt. Auf der Torhüterposition steht anstelle von Peter Rinauer wieder Oldie Felix Fuhrmann als Backup für die Nummer eins, Manuel Ostermeier, parat.

Die Termine des BCR I

Sonntag, 16. Februar 14 Uhr SpVgg Westheim – BCR (Kunstrasen in Neusäß)

Samstag, 22. Februar 14.30 Uhr Kissinger SC – BCR (Kunstrasen Kissing)

Samstag, 29. Februar 12 Uhr SpVgg Wiesenbach – BCR (Kunstrasen in Neusäß)

Sonntag, 8. März 19 Uhr VfL Ecknach – BCR (Kunstrasen in Gersthofen)

Sonntag, 15. März 15 Uhr SpVgg Langerringen – BCR (in Langerringen)

Termine BCR II

Dienstag, 11. Februar Trainingsauftakt

Freitag, 14. Februar 19 Uhr SV Ried – BC Rinnenthal II (in Ried)

Mittwoch, 26. Februar 19.15 Uhr TSV Pöttmes II – BCR II (in Pöttmes)

Sonntag, 1. März 14.30 Uhr TSV Walkertshofen – BCR II (in Walkertshofen)

Sonntag, 8. März 13 Uhr VfL Ecknach II – BC Rinnenthal II (in Ecknach)

Sonntag, 15. März 14 Uhr SV Mering II – BCR II (Punktspielauftakt)

Termine BCR III

Dienstag, 3. März Trainingsauftakt

Sonntag, 8. März 13 Uhr SF Friedberg II – BCR III (in Friedberg)

Sonntag, 15. März 11 Uhr Langeringen III – BCR III (in Langerringen)

Sonntag, 22. März 13 Uhr SV Mering III – BCR III (in Mering)

Sonntag, 29. März 13 Uhr Türk Schrobenhausen II – BCR III (Punktspielstart)

