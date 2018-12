vor 52 Min.

Der Ball rollt fast rund um die Uhr Lokalsport

Die Dasinger Hallentage finden am Freitag mit den Alten Herren ihre Fortsetzung. Am Samstag bestreiten Firmen- und Jugendteams die letzten Turniere des Jahres.

Von Reinhold Rummel

Schon Tradition haben die Albertus-Quelle-Hallentage des TSV Dasing. Am Freitag ist wieder einiges geboten.

So sind ab 18 Uhr die Alten oder Attraktiven Herren gefordert. Um den Trattoria-La Piscina-Cup spielen der FC Stätzling, TSV Pöttmes, SV Ried, FC Affing, SG TSV Friedberg/SF Friedberg, VfL Egenburg, SV Obergriesbach und TSV Dasing gemeldet.

Am Samstag werden ab 12 Uhr vor dem Landkreisfinale der Herren die F2-Teams um den Kaminkehrer-Lauter und PZ-Planen-und Zelte-Cup antreten. Gruppe A: Lechhausen, Obergriesbach, Ottmaring, TSV Dasing; Gruppe B SC Fürstenfeldbruck, TSV Haunstetten, SV Wulfertshausen und SC Oberbernbach. Mit dem Turnier der D1-Junioren und dem Firmen- und-Vereine-Cup endet das alte Jahr. Die Jugend kämpft um den Farben-Riegel-Cup. Mit dabei ab 12 Uhr sind TSV Friedberg, TSV Gersthofen, SG Paar-Eisbachtal, TSV Dasing (Gruppe A); Kissinger SC, TSV Merching, TSV Diedorf, SC Fürstenfeldbruck (Gruppe B). Am Abend ab 18 spielen die Teams 200 Boar Schua, Freiwillige Feuerwehr Wessiszell, Paartal Putz Youngsters, Oberländer Hitt‘n, Paartal-Putz Oldstars, Ihle Ihr Frischbäck Team und das TSV-Trainerteam.

Nach dem Jahreswechsel geht es am Mittwoch, 2. Januar, in der Dreifachhalle weiter. Ab 11 Uhr geht es bei der C2-Jugend um den Sport-Haas-Cup mit den Teams SV Hammerschmiede, TSV Gersthofen, MBB Augsburg und TSV Dasing. Ab 15 Uhr treten die C1-Teams um den Auto-Braune-und-Sanitär-Hafner-Cup an. Gruppe A: TSV Landsberg, TaF Glonntal, DJK Lechhausen JFG Lohwald; Gruppe B: VfL Ecknach, TSV Friedberg, SV Planegg-Krailling und TSV Dasing antreten. Am Donnerstag, 3. Januar, spielen ab 14 Uhr die B-Junioren um den Sanitär-Hammermüller-und-Paartalputz-Cup. Gruppe A: Lechhausen, JFG Schmuttertal 07, FC Stätzling, TSV Dasing I; Gruppe B: TSV Göggingen, Eintracht Karlsfeld, SG Friedberg/Wulfertshausen, TSV Dasing II. Zum D2-Turnier um den D-Netz-Partner-Knöferle und Holzpellets-Tremmel-Cup spielen in der Gruppe A Affing, Diedorf, Lechhausen, Wulfertshausen und in der Gruppe B Hammerschmiede, MBB Augsburg, JFG Holzwinkel, TSV Dasing. Beginn ist um 13 Uhr.

Am Abend werden dann ab 18 Uhr beim A1-Turnier um den Glasservice-Müller- und Auto-Lechner-Cup folgende Jugendmannschaften Teams antreten: TSV Friedberg, SG Obergriesbach, JFG Schmuttertal, TSV Dasing I in der Gruppe A; SF Friedberg, JFG Amperspitz, Kissinger SC, TSV Dasing II in der Gruppe B.

Am Samstag, 5. Januar, spielen die F1-Junioren um den Bürgermeister-Nagl und Autohaus-Schwaba-Cup. Dabei sind: FC Augsburg, TSV Friedberg, TSV Hollenbach, TSV Neusäß, TSV Pöttmes (Gruppe A); SC Früstenfeldbruck, SV Ottmaring, SC Oberbernbach, TSV Landsberg, TSV Dasing (Gruppe B).

Den Abschluss machen dann am 6. Januar ab 12 Uhr die E1-Teams, die um den Holzdesign-Domuratzki und Kaminkehrer-Pauer-Cup spielen. Gruppe A: SC Fürstenfeldbruck, Pöttmes, Neusäß, TSV Göggingen, Kissinger SC; Gruppe B: FC Augsburg, SG Eurasburg, TSV Friedberg, SG Obergriesbach, TSV Dasing.

Themen Folgen