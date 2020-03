Der Ball ruht im Wittelsbacher Land – und was jetzt?

Plus Seit Freitag befinden sich die Fußballer im Landkreis wegen des Coronavirus in der Zwangspause. Die Vereine aus der Region reagieren unterschiedlich.

Der Fußballbetrieb ruht, auch das Training findet derzeit – zumindest in gemeinsamer Form – nicht statt. Noch ist unklar, ob und wann es weitergehen kann. Die ursprünglich bis 23. März anberaumte Unterbrechung wurde nun, nach Eintreten des Katastrophenfalls in Bayern bis zum 19. April ausgedehnt.

MSV-Trainer Ajet Abazi hofft auf ein gutes Ende der Saison. Bild: Peter Kleist

Beim Landesligisten SV Mering ruht das gemeinsame Training, der Verein hatte ja auch am Freitag seine Sportanlagen und Hallen wegen des Virus dicht gemacht. „Wir halten uns an die Empfehlung des Bayerischen Fußball-Verbandes und halten keine gemeinsamen Trainingseinheiten ab“, erklärte Trainer Ajet Abazi. Das heißt aber nicht, dass die Meringer Fußballer auf der faulen Haut liegen. „Jeder Spieler ist angehalten, sich individuell fit zu halten, sei es mit Stabilitäts- und Kraftübungen oder mit Joggen in der freien Natur“, erläuterte der MSV-Coach. Eine Kontrolle, ob dies von seinen Aktiven auch umgesetzt wird, wird es aber nicht geben, versicherte Abazi. „Das muss ja jeder selber wissen, dass er sich in einem guten Zustand halten soll – auch wenn wir nicht wissen, wann und ob die Saison weiter geht“, so der Trainer. Der hatte schon mit einer längeren Zwangspause gerechnet. „Wer ein bisschen Verstand hat und Nachrichten schaut, der wird erkennen, dass da wohl die nächsten drei, vier Wochen nichts gehen wird – zumal ja auch die DFL bis zum 2. April den Spielbetrieb bei den Profis ruhen lässt“, meinte er.

Fußball: Merings Trainer Abazi hofft auf ein gutes Ende

Mit einem hat sich Abazi auch noch nicht beschäftigt, nämlich was geschehen soll, wenn die Saison abgebrochen würde: „Uns würde es sportlich nicht treffen, wir stehen gesichert da – wie dann in Sachen Auf- und Abstieg vorgegangen werden könnte, das ist reine Spekulation. Aber eigentlich kannst du niemanden absteigen lassen.“ Die Hoffnung auf ein gutes Ende aber hat der 43-Jährige noch nicht aufgegeben. „Vielleicht haben wir Glück und die Verbreitung des Virus kann eingedämmt werden, aber das muss man abwarten“, äußerte sich Abazi.

Während den Meringern sportlich bei einem Saisonabbruch nichts passieren würde, sieht die Lage beim Süd-Bezirksligisten TSV Friedberg anders aus. Das Team von Trainer Markus Specht überwinterte auf einem direkten Abstiegsplatz. Die Mannschaft Team hatte sich für die anstehende Frühjahrsrunde einiges vorgenommen und in der Vorbereitung durchaus Leistungen gezeigt, die Anlass zur Hoffnung geben. „Ich mache mir natürlich schon Gedanken, was denn passieren könnte“, gab Specht zu. Er sehe drei Szenarien: Die Saison annullieren, die aktuellen oder die Tabellenstände nach der Vorrunde werten – was den TSV hart treffen würde. „Das kann man eigentlich nicht machen, aber ich denke, die Landesverbände werden abwarten, wie der DFB entscheidet und dies dann runterbrechen“, so Specht.

Markus Specht (TSV Friedberg) sorgt sich um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd. Bild: Peter Kleist

Markus Specht: „Die Krise wird noch länger dauern!“

Eines aber sei für ihn sicher, ließ der TSV-Coach verlauten: „In zwei Wochen werden wir die Corona-Krise nicht im Griff haben, das wird noch länger dauern.“ Und dann sei es auch nicht unproblematisch, die ausstehenden Spiele einfach hinten anzuhängen – schließlich gehe im Sommer ja schon die nächste Saison los. Beim TSV ruht der Trainingsbetrieb komplett, schließlich „ist ja die komplette Anlage zu“, so Specht. Der hofft nun auf eine Eigenverantwortung seiner Spieler. „Ich hoffe, dass jeder für sich was macht und beispielsweise Joggen geht – Schwimmen, Kraftraum und Fitnessstudio ist auch nicht möglich, weil alles dicht gemacht wird“, sagte Specht. Ein Trainingsplan jedenfalls wurde den Spielern nicht mitgegeben.

Der FC Pipinsried trainierte vergangene Woche noch ganz normal und hielt auch seine Jahreshauptversammlung ab. Jetzt ruht aber das Mannschaftstraining beim Bayernliga-Spitzenreiter. Trainer Fabian Hürzeler muss improvisieren: „Die Jungs sollen nicht auf der faulen Haut liegen“, so der 26-Jährige, der seinen Spielern individuelle Trainingspläne für zu Hause erstellt hat: „Da steht viel Laufen auf dem Programm.“ Hürzeler sieht die Situation gelassen, auch wenn er sich schon auf die Heimpremiere gefreut hatte: „Wir haben uns auf das Spiel gegen Hankofen vorbereitet, leider hat es nicht geklappt. Die Gesundheit hat aber Vorrang und wir sollten uns unserer Verantwortung gegenüber den älteren Mitbürgern bewusst sein.“ Für den FCP-Coach ist klar, dass sich die Pause wohl noch länger hinziehen wird. „Davon müssen wir ausgehen.“ Dennoch hofft Hürzeler, dass die Saison zu Ende gespielt werden kann: „Mir geht es aber nicht um Aufstieg oder Meisterschaft, sondern um das Fußballspielen. Es fehlt einfach etwas, das habe ich in dieser kurzen Zeit schon bemerkt.“

Eine EM-Absage wegen Corona wäre schade

Auch auf die Europameisterschaft möchte der Münchner nur ungern verzichten: „Das wäre wirklich schade, gerade weil ja auch in Deutschland und in München einige Partien stattfinden.“ Der gebürtige US-Amerikaner versucht aber, das Beste aus der Situation zu machen. „Ich probiere andere Sportarten aus und man hat natürlich auch mehr Zeit für andere Dinge.“ Hürzeler, der in dieser Woche erfahren wird, ober er die Ausbildung zum Fußball-Lehrer machen darf, nutzt die Zeit auch, um Trainingspläne zu erarbeiten: „Man kann sich einige Sachen überlegen. Umsetzen kann man es aber nur auf dem Platz.“

Dass die EM noch in diesem Jahr stattfindet hält Affings Abteilungsleiter Markus Berchtenbreiter für ausgeschlossen: „Das kann nicht sein. Wenn das Turnier stattfindet, dann nur aus kommerziellen Gründen. Dann könnte man vielleicht die Bundesliga-Saison in diese Zeit legen.“ Für die Saison der Affinger Teams sieht er dagegen schwarz. „Es wurde gerade der Katastrophenfall ausgerufen. Wenn wir ehrlich sind, können Punktspiele frühestens wieder Ende April stattfinden. Wir haben in der Bezirksliga noch zehn Spieltage plus Relegation, wie soll das gehen?“, fragte sich Berchtenbreiter.

