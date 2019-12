vor 24 Min.

Der Bayern-Star geht nach Friedberg

Die DJK bekommt eine besondere Auszeichnung für ihre großen Verdienste im bayerischen Wettkampfwesen. Auch 2020 steigen Titelkämpfe in Friedberg.

Von Karin Wiegmann

Über eine besondere Auszeichnung kann sich die DJK Friedberg freuen. Sie wurde bei der diesjährigen Ehrungsgala des Bayerischen-Leichtathletik-Verbandes (BLV) in Passau mit dem Bayern-Star im Bereich Wettkampfwesen ausgezeichnet. Dieser Preis wird einmal jährlich an einen Verein verliehen.

Gala dauert rund fünf Stunden

Im Rahmen der rund fünfstündigen Gala wurden außerdem unter anderem Bayerns beste Athleten und Trainer sowie die Vereine mit der besten Nachwuchsarbeit geehrt. Stephan Mayer, Staatssekretär des Bundesinnenministers sowie Jürgen Dupper, Oberbürgermeister der Stadt Passau, waren ebenso anwesend wie Jörg Ammon, Präsident des Bayerischen Landessportverbandes und Gerhard Neubauer, der Präsident des BLV.

Großes Lob für die Friedberger

In allen bayerischen Bezirken gebe es Vereine, deren Namen man sofort mit diversen Dingen in Verbindung bringen kann, betonte Johannes Barnbacher, BLV-Vizepräsident Wettkampfwesen, in seiner Laudatio. Dabei handelt es sich um herausragende Athleten, sportliche Leistungen, Personen, die den Verein prägen oder eben Stadien. All dies treffe auf die DJK Friedberg um ihren „Motor“ Heinz Schrall und Sportwart Stefan Gorol zu. In Friedberg gebe es ein tolles Team an fachkundigen Kampfrichtern und fleißigen Helfern. Und besonders wichtig: Nachdem die bayerischen Mehrkampfmeisterschaften 2019 kurz vor dem Aus standen, stellte sich das Team der DJK Friedberg spontan als Ausrichter der Titelkämpfe zur Verfügung und gewährleistete so, dass sich die Zehnkämpfer und Siebenkämpferin auch in diesem Jahr wieder um Medaillen und Plätze in Bayern messen konnten.

Freudestrahlend nahmen Heinz Schrall und Stefan Gorol das Bayern-Star-Schild entgegen. Das ganze Team der DJK Friedberg freut sich sehr über diese Auszeichnung. Auch für das kommende Jahr sind bereits zwei schwäbische Meisterschaften in Friedberg geplant.

