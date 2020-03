vor 51 Min.

Der FC Gundelfingen ist eine Nummer zu groß für Stätzling

Der Bezirksligist unterliegt dem souveränen Landesliga-Tabellenführer mit 0:5. Der TSV Friedberg gibt gegen Affing einen 3:0-Vorsprung aus der Hand.

Von Peter Kleist

Sie läuft, die Vorbereitung bei den Amateuren. Während die Landesligisten schon am nächsten Wochenende wieder um Punkte spielen, sind die Teams aus den Ligen darunter noch am Testen.

FC Stätzling – FC Gundelfingen 0:5 „Wir werden die richtigen Schlüsse daraus ziehen, aber das Ergebnis nicht überbewerten“, meinte Stätzlings Co-Trainer Sebastian Hoffmann nach dem 0:5 gegen den FC Gundelfingen. Man habe deutlich gesehen, dass die Gundelfinger kurz vor dem Start in die Rückrunde und nicht umsonst souverän an der Spitze der Landesliga stehen, ließ Hoffmann wissen. „Die sind einfach gut eingespielt, haben ein ganz anderes Fitnesslevel und spielen ein gutes System“, meinte der FCS-Co-Trainer anerkennend. In der ersten Halbzeit hielt Stätzling noch gut mit und setzte auch einige Nadelstiche, insgesamt aber wurde schon ein Klassenunterschied deutlich. Vier der fünf Gegentore resultierten aus Standards, bei denen die Stätzlinger unaufmerksam waren. „Wir haben bislang kaum auf dem Platz trainieren können und waren selten einmal komplett“, so Hoffmann. Loris Horn und Maxi Heiß kamen beispielsweise erst letzte Woche aus dem Urlaub zurück. Die richtungsweisenden Tests stünden in den nächsten Wochen an, meinte Hoffmann.

Tore 0:1 Fabio Kühn (16.), 0:2 Fabio Kühn (43.), 0:3 fabio kühn (53.), 0:4 Philipp Schmid (60.), 0:5 Janik Noller (83.)

Torschützen unter sich: Marcel Pietruska (links) beglückwünscht Kevin Makowski zu dessen Tor zum 1:0 gegen den FC Affing. Bild: kolbert-press

Am Ende lassen Friedbergs Kräfte nach

TSV Friedberg – FC Affing 3:3 Gegen den Nord-Bezirksligisten FC Affing waren die Friedberger auf dem Kunstrasenfeld in Gersthofen bestens gerüstet und sie hätten dabei auch einen Sieg klar verdient. Denn die Truppe von Markus Specht , die erstmals auch Marcel Pietruska , Simon Bunk sowie Rachmed Bamario wieder an Bord hatte, führte nach 52 Minuten nicht nur klar mit 3:0 Toren, sondern hatte darüber hinaus noch ein paar dicke Chancen. Kevin Makowski brachte Friedberg schon nach vier Minuten in Führung und dann war es Kapitän Marcel Pietruska der nicht nur in der 40. Minute sondern bald nach dem Wechsel mit zwei Toren seinem Ruf als Torjäger alle Ehre machte. Nach insgesamt sechs Auswechslungen zur Pause stimmte plötzlich das System nicht mehr richtig und Affing kam immer besser ins Spiel. Zumal auch den Friedbergern etwas die Luft auszugehen schien. „Wir haben diese Woche dreimal trainiert und das machte sich konditionsmäßig bemerkbar“, sagte Coach Markus Specht. Jedenfalls schlugen die Affinger durch Florian Kronthaler (63.), Maximilian Lipp (79.) und Florian Kummer (87.) erfolgreich zurück. (pt).

Kissing lässt viele Chancen aus

Kissinger SC – SSV Margertshausen 4:1 Der SSV Margertshausen , der in der Kreisklasse Augsburg als Tabellenfünfter beheimatet ist, war ein guter und aggressiv spielender Vorbereitungsgegner. Dennoch war der SSV mit dem Endergebnis mehr als gut bedient. Ein Treffer von Marius Horak wurde wegen abseits zurückgepfiffen und mit seinem zweiten Strafstoß scheiterte Pascal Mader nach Foul an ihm selbst an SSV-Torhüter Thomas Wunn (47.). Bereits in der neunten Minute machte Pascal Mader das 1:0 und schnürte nach Foul an Jonas Gottwald per Foulelfmeter seinen Doppelpack (17.). Maximilian Reitmeier brachte den Gast noch einmal heran (27.), mit diesem Ergebnis ging man in die Pause. KSC-Coach Marco Henneberg vollzog einige Wechsel und brachte damit auch frischen Wind auf den Platz. Alejandro Carreno dankte es ihm mit dem 4:1 (64.). Bereits in der 57. Minute überwand Pascal Mader listig den Gästekeeper mit einem flach geschossenen Freistoß ins kurze Eck zum zwischenzeitlichen 3:1 für den Kissinger SC. Insgesamt war es ein guter Test für beide Mannschaften, lediglich die Torausbeute seitens des Gastgebersließ wieder einmal zu Wünschen übrig. (rgw)

Kissinger SC – ASV Hiltenfingen 3:1 Auch im zweiten Test siegte der KSC durch Treffer von Walter Rappel, Andreas Lachner und Jonas Graf.

Flottes Kreisliga-Duell

SpVgg Wiesenbach – BC Rinnenthal 3:7 In einem flotten Kreisligaspiel konnte sich der BC Rinnenthal schlussendlich verdient mit 7:3 durchsetzen. Nachdem man zur Halbzeit noch mit 1:2 in Rückstand lag, zeigte man in Halbzeit zwei eine mehr als ordentliche Partie und konnte das Ergebnis noch drehen. Torschützen auf Rinnenthaler Seite waren Winterhalter (3), Büchler (2), Engl und Bradl. Am kommenden Wochenende wartet dann mit dem Nord-Bezirksligisten VfL Ecknach ein echter Härtetest. Dann wird das Team von Trainer Lubos Cerny sehen, wo man wirklich steht. (loto)

Gegner noch gut bedient

TSV Kühbach – SF Friedberg 0:4 Mit vier Gegentoren war der Kreisklassist gegen eine homogen aufspielende Sportfreunde-Mannschaft noch gut bedient. Trotz spielerischer Überlegenheit gelang den Friedbergern in der ersten Halbzeit „nur“ ein Tor durch David Huber in der 32. Minute. Zum Teil fahrlässig ging die Marzini-Elf mit ihren klaren Torchancen um. Ebermayer, Demel und Enderle versiebte klarste Einschussmöglichkeiten. Trotz vier Auswechslungen zum zweiten Spielabschnitt litt der Spielfluss der Sportfreunde keinesfalls und die Folge war ein schönes Kopfballtor vom aufgerückten Manuel Langenwalter nach einer Schnur-Ecke in der 55. Minute zum 2:0. Zehn Minuten später erhöhte Alexander Demel auf Flanke von Simon Metzger auf 3:0. Mit einem Foulelfmeter, Cetinkaya war unsanft gebremst worden, erzielte Simon Metzger in der 80. Minute den 4:0-Endstand in einem Spiel, bei dem die Gastgeber über 90 Minuten so gut wie keine Torchance hatten. (FSE)

Kissinger SC II – SF Bachern 3:5 Zu einem ungefährdeten Sieg kamen die Sport-Freunde aus Bachern. Kissing stand einem engagierten Gegner gegenüber und hatte im ersten Spielabschnitt nur wenig zu bestellen. Im zweiten Spielabschnitt war das Spiel der Gastgeber etwas besser, dennoch keineswegs auf Augenhöhe mit dem Gegner. Bachern erzielten per Strafstoß durch Guggumos (11.) den frühen Treffer und erhöhte durch Böhm auf 2:0 (23.). Julian Zeiske erzielte nach einem der wenigen guten KSC-Angriffe das 1:2 (25.). Bereits fünf Minuten später das 3:1 aus Bacherner Sicht, Torschütze war wieder Julian Böhm. Nachdem Zeiske nur das Außennetz traf (37.), erhöhte Böhm mit seinem dritten Treffer zum 4:1 (43.). Julian Zeiske war dann mit einem Weitschuss für das 2:4 verantwortlich (52.). Viktor Stiebel nutzte seine Chance nach einem Eckball trotz KSC-Überzahl zum 5:2 für seine Farben. Tim Pflanz erzielte nach schöner Vorarbeit von Alex Baier den Endstand zum 3:5 (77.). (rgw)

Friedberg II war gut aufgestellt

TSV Friedberg II – SV Gablingen 7:2 Eine gut verstärkte Reserve des TSV Friedberg kam gegen den Nordwest-A-Klassisten zu einem ungefährdeten Erfolg. Dabei fielen die Tore in den ersten 33 Minuten wie am Fließband, zur Pause hatte der TSV einen 5:2-Vorsprung herausgeschossen.

Tore 1:0 Pietruska (2.), 2:0 Pietruska (14.), 3:0 Bunk (15.), 4:0 Pietruska (16.), 4:1 Grmoja (28.), 4:2 Grmoja (29.), 5:2 Pietruska (33.), 6:2 Henen Adnan Mohamad (66.), 7:2 Fink (79.)

Weitere Ergebnisse

Kissinger SC II – TSV Kriegshaber 1:4

Tore 0:1 Zeman (33.), 0:2 Hassan (43.), 0:3 Ilker Albayrak (59.), 1:3 Roman Große (61.), 1:4 Tugay Albayrak (89.)

